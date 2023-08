Video: Rūpnīcā netālu no Maskavas nograndis sprādziens; vismaz 52 ievainotie

Trešdien, 9. augustā, Sergijevposadā, 50 kilometrus no Maskavas nograndis sprādziens optikas un mehānikas rūpnīcā, ievainojot vismaz 52 cilvēkus, ziņo medijs "The Moscow Times".

Līdz šim slimnīcā nogādāti vismaz 43 cilvēki, no kuriem trīs ir smagā stāvoklī, informējusi Krievijas Veselības ministrija. Varasiestādes norāda, ka vismaz pieci cilvēki varētu joprojām atrasties zem gruvešiem. Medicīnisku palīdzību līdz šim lūguši 52 cilvēki.

A production line and ammunition depot for Iskander ballistic missiles has been destroyed near Moscow in the Russian terrorist state. pic.twitter.com/a0t6skK2fM

Lai gan iepriekš izskanējuši minējumi, ka sprādzienu izraisījis dronu uzbrukums, glābšanas dienesti kā iemeslu min darba drošības pārkāpumus. Krievijas izmeklēšanas komiteja paziņojusi, ka uzsākta krimināllieta par "bīstamu ražotņu rūpnieciskās drošības prasību pārkāpšanu".

Rūpnīca ražo nakts redzamības ierīces un binokļus Krievijas armijai.

Well, turns out the explosion at Zagorsk Optical-Mechanical Plant near Moscow was just a little oopsie in a pyrotechnics warehouse. You know, typical 'violation of the technological process.' Just a regular day at a military plant producing optical sights, thermal imagers,… pic.twitter.com/lK8e7THA0T