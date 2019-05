Video: Šeremetjevas lidostā Maskavā nosēžas degoša lidmašīna; 13 bojāgājušie (plkst. 23.26)

Svētdien, 5. maijā, Maskavas Šeremetjevas starptautiskajā lidostā īsi pēc pacelšanās lidmašīna "Sukhoi Superjet 100", kas bija devusies reisā Maskava – Murmanska, raidīja avārijas signālu un bija spiesta veikt avārijas nosēšanos, kuras laikā lidaparāts aizdegās, vēsta aģentūra "Interfax", atsaucoties uz kādu avotu lidostas dienestos.

Sākotnēji aģentūra "Tass", atsaucoties uz kādu savu avotu ārkārtas situāciju dienestos, vēstīja, ka šajā negadījumā viens cilvēks ir gājis bojā, taču vēlāk informāciju aktualizēja, vēstot, ka šajā incidentā gājuši bojā 13 cilvēki.

Arī "Interfax" vēsta, ka negadījumā bojā gājuši 13 cilvēki. Starp bojāgājušajiem ir divi bērni, vēsta BBC krievu redakcija. BBC arī ziņo, ka joprojām ziņas par upuriem un cietušajiem ir pretrunīgas.

Pēc aģentūras "Interfax" ziņotā, lidmašīnas piloti negadījumā ir izdzīvojuši.

Iepriekš avots "Interfax" bija vēstījis, ka lidmašīna, kas bija ceļā no Maskavas uz Murmansku, veica avārijas nosēšanos Šeremetjevas lidostā.

Lainera mēģinājums piezemēties pirmajā reizē bija neveiksmīgs, otrajā mēģinājumā lidaparāta šasija atsitās pret zemi, bet pēc tam lidmašīna ar "degunu" ietriecās skrejceļā un aizdegās. Pa piepūšamajiem trapiem tika evakuēti kopumā 73 pasažieri un lidmašīnas ekipāžas locekļi.

Atsaucoties uz kādu avotu ārkārtas dienestos, "Interfax" ziņoja, ka seši cilvēki guvuši apdegumus un traumas, kad tikuši evakuēti no degošās lidmašīnas.

Vairākiem cietušajiem sniegta ambulatora palīdzība, bet divi smagā stāvoklī nogādāti slimnīcā, savukārt vēsta "Tass".

Arī ziņas par notikumu ir pretrunīgas. Aģentūra LETA vēsta, ka degšanu, iespējams, pamanījis kāds pasažieris, tāpēc lidmašīna atgriezusies lidostā un veikusi avārijas nolaišanos. Pēc sākotnējām ziņām, aizdegšanos izraisījis bojājums lidmašīnas elektroiekārtās.

Pēc citu avotu teiktā, lidmašīnai radušās problēmas ar radiosakariem vai citas tehniskas problēmas, tāpēc piloti nolēmuši atgriezties lidostā, taču nolaišanās laikā aviolainera šasija un priekšgals atsitušies pret skrejceļu un lidmašīna aizdegusies, vēsta LETA.

Tāpat kā iespējamais lidmašīnas aizdegšanās iemesls jau sākotnēji medijos tika minēts zibens spēriens. Lidmašīnas pasažieris Dmitrijs Hļebuškins, kurš vēlā svētdienas vakarā bija iznācis pie žurnālistiem, kuri kuplā skaitā pulcējušies Šeremetjevas lidostā, apgalvojis, ka "bija sapratne, ka lidmašīnā iespēris zibens". Pēc paša teiktā, viņu esot izglābusi stjuarte, ziņo BBC.

Ārkārtas situāciju ministrija "Interfax" apstiprināja, ka lidmašīnas aizdegšanās ir likvidēta.

Aviokompānija "Aeroflot" apstiprinājusi vienīgi to, ka lidmašīna atgriezusies lidostā tehnisku iemeslu dēļ un ka aizdegušies tās dzinēji.

Kā vēsta aģentūra "Interfax", atsaucoties uz aviokompānijas "Aeroflot" oficiālo pārstāvi Maksimu Fetisovu, avarējušās lidmašīnas pasažieri evakuēti teju 1,5 reizes ātrāk, nekā tas paredzēts normatīvos, proti, evakuācija aizņēmusi 55 sekundes, lai gan normatīvos paredzētais evakuācijas laiks ir 90 sekundes.

Saistībā ar notikušo tiek pratināti kompānijas "Aeroflot" darbinieki, vēsta aģentūra "Tass".

Atsaucoties uz kādu informētu avotu, "Interfax" arī ziņo, ka cilvēku nāves iemesls bijis tas, ka, lidmašīnai nosēžoties, daži pasažieri mēģinājuši no plauktiem paņemt savu bagāžu. "Pēc sākotnējiem datiem, aptaujājot lieciniekus secināms, ka tad, kad lidmašīna atsitās pret zemi un aizdegās, daži pasažieri sāka panikā no plauktiem ņemt savu bagāžu. Tas apgrūtināja pasažieru evakuāciju no aizmugures rindām un viņi liesmās gāja bojā," "Interfax" citē sava sarunas partnera teikto.

Lai gan ikvienas lidmašīnas apkalpe pirms katra lidojuma instruē pasažierus par rīcību ārkārtas situācijas, tomēr ekstremālos apstākļos cilvēki rīkojas automātiski – mēģina paglābt personīgās lietas, nedomājot par to, ka tas ir bīstami gan viņiem pašiem, gan citu cilvēku dzīvībai, atzīmējis aģentūras informācijas avots.

Savukārt BBC krievu redakcija ziņo, ka Maskavas dome ierosinājusi līdz izmeklēšanas beigām apturēt visu konkrētā modeļa lidmašīnu lidojumus. Pagaidām vēl lēmums neesot pieņemts.

Tiek vēstīts, ka Šeremetjevas lidostas darbība ir ierobežota.

Par šādu negadījumu izmeklēšanu atbildīgās Maskavas struktūrvienības pārstāve aģentūrai "Interfax" izteikusies, ka izmeklētāji ir devušies uz lidostu. Tikusi uzsākta krimināllieta.

Savukārt Starptautiskā aviācijas komiteja izveidojusi komisiju šīs ārkārtas situācijas iemeslu izmeklēšanai, vēsta "Tass".

Saistībā ar notikušo atklāta tālruņa līnija "8-800-775-17-17", kas darbosies visu diennakti un pa kuru lidmašīnas pasažieru radinieki un tuvinieki varēs iegūt informāciju un psiholoģisko atbalstu, ziņo "Tass".

Vairāku valstu amatpersonas izteikušas līdzjūtību bojāgājušo un cietušo tuviniekiem, vēsta Krievijas mediji.

Cilvēki sociālajos tīklos dalījušies ar video iemūžināto lidmašīnas nosēšanās brīdi. Viens no aculieciniekiem redzēto nodēvējis par elli Šeremetjevā.

Ад в Шереметьево: Sukhoi Superjet 100, вылетевший из Москвы в Мурманск, вернулся из-за пожара на борту. Горит как факел, а в это время из передних дверей полным ходом идет эвакуация pic.twitter.com/oRWI6npPCu — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 5, 2019

⚡ СРОЧНО!

В московском аэропорту Шереметьево горит пассажирский самолет Sukhoi Superjet-100 «Аэрофлота», совершивший экстренную посадку.

Рейс Москва - Мурманск.

pic.twitter.com/3uR75edT5s

— Вера Кузнецова (@VericVera) May 5, 2019



Aeroflot flight #SU1492 squawked 7700 (emergency) and returned back to Sheremetyevo Airport in Moscowhttps://t.co/mX6VN5WwwC pic.twitter.com/OZHGEiTeYz — Flightradar24 (@flightradar24) May 5, 2019

Пилоты горевшего в Шереметьево самолета не покидали кабины и руководили эвакуацией до того момента, как на борту не осталось ни одного пассажира. Есть информация, что один бортпроводник погиб в огне, спасая пассажиров.

Невероятного мужества люди pic.twitter.com/33wTset2IP

— Дикая Москва (@WildWildMoscow) May 5, 2019

В аэропорту Шереметьево пожар. Горит самолёт. Никого из других самолетов не выпускают. pic.twitter.com/raX0n5VhrO — Norenko Mikhail (@norenko_mikhail) May 5, 2019