Svētdien, 7. februārī, notika starptautiskā Baltkrievijas Solidaritātes dienas akcija, kuras ietvaros baltsarkanbaltā Baltkrievijas neatkarības karoga krāsas izgaismota arī Daugava un ēkas Rīgā.

Solidaritātes diena notika pēc Baltkrievijas opozīcijas politiķes un bijušās prezidenta amata kandidātes Svetlanas Tihanovskas iniciatīvas. Viņa aicināja pasaules līderus, aktīvistus, žurnālistus un visus citus, kuriem nav vienaldzīgs Baltkrievijā notiekošai, piedalīties akcijās pret Aleksandra Lukašenko režīmu protestējošo iedzīvotāju atbalstam.

Baltkrievijā jau pusgadu notiek protesti, pieprasot Lukašenko atkāpšanos.

Rīgā akcijas ietvaros baltkrievu vēsturiskā karoga krāsās izgaismots rātsnams, VEF kultūras pils, Ārlietu ministrija un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Savukārt Latvijas Televīzija baltsarkanbaltus starus raidīja virs Daugavas.

Karoga krāsas ar dronu palīdzību projicētas arī uz Daugavas ledus.

Par to, kas ir baltisarkanbaltais karogs, kas plaši redzams Baltkrievijas protestos, var lasīt šeit. Oficiālais Baltkrievijas karogs ir sarkanzaļš – tas aizgūts no Baltkrievijas PSR karoga un ieviests pēc Lukašenko iniciatīvas 1995. gadā.

Solidaritātes akcijas notikušas, piemēram, Polijā – baltisarkanbaltās gaismās izgaismoti objekti Varšavā un Gdaņskā.

Tonight the Danish Ministry of Foreign Affairs is lit in the Belarusian colors

🤍♥️🤍

Denmark is proud to celebrate the international day of solidarity with the people of #Belarus and to honor your peaceful struggle for democracy, rights and freedom!#StandWithBelarus #dkpol pic.twitter.com/nDq7TRTw8U

— Jeppe Kofod (@JeppeKofod) February 7, 2021





Akcijas notikušas arī Igaunijā un Lietuvā.



The People of Belarus are not isolated in Europe. We #StandWithBelarus for human rights, freedom and democracy. Today we are showing solidarity by displaying Belarusian 🤍❤️🤍 colors on Stenbock House – seat of the Estonian Government. pic.twitter.com/iuPoholwKZ — Kaja Kallas (@kajakallas) February 7, 2021

Tāpat par Baltkrieviju atcerējās Kijevā un citur.



This weekend major landmarks throughout Europe are taking part in the Day of Solidarity with Belarus #StandWithBelarus. Buildings in Bratislava, Tallinn, Riga, Warsaw, Bremen, Vilnius, Copenhagen, Bologna are illuminating in the colours of the historic flag of Belarus. Thank you! pic.twitter.com/QZnpep1OlM — Franak Viačorka (@franakviacorka) February 7, 2021



Baltkrievijā kopš 9. augusta notiek plaši tautas protesti pret 26 gadus valdījušo Aleksandru Lukašenko un prezidenta vēlēšanu rezultātu viltošanu. Drošības iestādes brutāli vēršas pret demonstrantiem, par ko medijos parādās arvien jaunas liecības.

ANO ir zināms par vismaz 450 dokumentētiem spīdzināšanas gadījumiem. Te kāda vīrieša stāsts, kā viņu OMON miliči izvaroja ar steku. Te redzams gadījums, kā milicis sit sievieti. Te lasāms stāsts par kāda medijos popularitāti guvuša foto varoni, te video redzams, kā drošībnieks tiešā tēmējumā sašauj žurnālisti. Par piedzīvoto pastāstīja arī divi Minskā aizturēti Latvijas pilsoņi. Savukārt kāda Krievijas blogera stāsts te. Bet šeit biedējošs video no OMON aizturēšanas automašīnas.

Pats Aleksandrs Lukašenko, diskreditējot protestu nozīmi, ir izteicies par miermīlīgo protestu dalībniekiem kā "aitām", "žurkām", bijušajiem kriminālnoziedzniekiem, kuri ir bezdarbnieki, kā arī apgalvojis, ka ap 60% visu demonstrantu atrodas dažādu vielu reibumā. Varasiestādes arī izplata stāstus, ka protestētāji saņem naudu, bet prezidents biedē ar NATO draudiem pie valsts robežām.

Lukašenko arī paziņoja, ka 60% fotogrāfiju ar vardarbībā cietušajiem ir "feiks" . Lukašenko arī apgalvoja, ka cilvēki paši uzkrāsojuši sev zilumus, lai apmelotu OMON. Vienlaikus viņš aicināja "piedot drošībnieku kļūdas". "Tie ir jūsu cilvēki. Pat, ja viņi ir kļūdījušies, piedodiet viņiem," drošībniekus aizstāvēja Lukašenko.

Pats Lukašenko savu leģitimitāti kā prezidents zaudējis pēc Rietumos neatzītajām prezidenta vēlēšanām, kurām sekoja plaši protesti un varasiestāžu mēģinājumi ar spēku tos apslāpēt, kā arī negaidīti sarīkotās inaugurācijas.