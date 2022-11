Video: Stambulā iepirkšanās ielā nogrand sprādziens; seši mirušie

Spēcīga eksplozija svētdien satricinājusi iecienītu iepirkšanās ielu Stambulā, un tiek ziņots par bojāgājušajiem un ievainotajiem, "Twitter" paziņoja Stambulas gubernators Ali Jerlikaja.

Spēcīga bumbas eksplozijā svētdien iecienītā iepirkšanās ielā Stambulā gājuši bojā seši cilvēki un vairāki desmiti ievainotu, paziņojis Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans.

Pirms došanās uz G20 samitu Indonēzijā Erdogans žurnālistiem teica, ka eksplozija ir "nodevīgs uzbrukums" un tā īstenotāji tiks sodīti.

Četri cilvēki nomiruši notikuma vietā un divi vēlāk slimnīcā, informēja Turcijas prezidents, piebilstot, ka Stambulas gubernators viņu informējis par 53 ievainotajiem.

Stambulas gubernators Ali Jerlikaja "Twitter" iepriekš apstiprināja, ka saskaņā ar sākotnējo informāciju gājuši bojā četri cilvēki un 38 ir ievainoti.

Policija ir norobežojusi apkaimi, kur svētdienas pēcpusdienā ierasti pulcējas daudz cilvēku.

Notikuma vietā ieradusies policija un neatliekamās palīdzības dienesti, ziņo Turcijas valsts sabiedriskā raidorganizācija TRT. Tiek ziņots, ka pastāv atkārtota sprādziena riski.

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw