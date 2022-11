Video: Stambulā iepirkšanās ielā nogrand sprādziens

Spēcīga eksplozija svētdien satricinājusi iecienītu iepirkšanās ielu Stambulā, un tiek ziņots par bojāgājušajiem un ievainotajiem, "Twitter" paziņoja Stambulas gubernators Ali Jerlikaja.

Pēcpusdienā notikušās eksplozijas iemesls pagaidām nav zināms.

🇹🇷 — NEW FOOTAGE: CCTV video shows the moment of the explosion at Taksim square in Istanbul, Turkey. It seems the explosion was caused by a bag left on a bench. pic.twitter.com/EIW4oeNuhw