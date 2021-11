Video: Tūkstošgalvains migrantu pūlis Baltkrievijā sasniedzis Polijas robežu

Pirmdienas rītā konstatēts visu laiku vērienīgākais mēģinājums no Baltkrievijas ar varu iebrukt Polijā, tvītā ziņo Polijas premjera kancelejas Nacionālās drošības departamenta vadītājs un ministra līmeņa specdienestu koordinatora pārstāvis Staņislavs Žarins.

Vairākos sociālajos tīklos publicētos video redzama tūkstošiem migrantu došanās pa šoseju uz Baltkrievijas-Polijas robežu, kā arī pulcēšanās pie tās. Redzams, ka migrantu pūli apsargā bruņotas Baltkrievijas militārpersonas ar suņiem. Žarins atzīmē, ka izteikts migrantu vairums ir gados jauni vīrieši, taču video redzamas arī sievietes ar bērniem.

Žarins atzīmē, ka "ļoti satraucošā" informācija liecina, ka migrantu pūlis masveidīgi mēģinās šķērsot robežu.

❗️ Z opisu po arabsku: "Tysiące kurdyjskich uchodźców zmierzają do granic Polski, mówiąc, że ich celem jest dotarcie do Niemiec". Opublikowane o 8:19, 8 listopada 2021. pic.twitter.com/M811jvwUKA



Cits video liecina, ka migrantu pūlis nakti varētu būt pārlaidis mežā. Tajā redzama ar mugursomas un guļammaisus nesošu cilvēku grupas gatavošanās ceļam pēc, visticamāk, pamošanās pirmdienas rītā.





Migranti sapulcējušies pie lielākā – Kuzņicas – robežpārejas punkta starp Baltkrievijas pilsētu Grodņu un Polijas pilsētu Bialostoku (kartē zemāk).

Robežu apsargā robežsardze, policija un armija, vēsta Polijas radio. Aculiecinieki novērojuši, ka pie robežas ierodas jauni papildspēki, kā arī ieradušās automašīnas ieslodzīto pārvadāšanai un tiek piegādāti dzeloņstiepļu pinumi.

Large numbers of Belarus' Interior troops, prison vans and vehicles with barbed wire are arriving at the border. pic.twitter.com/FiMZ9YIy38