Video: Uguns posta 33 stāvu ēku Korejā

Liels ugunsgrēks ceturtdienas vakarā izcēlies Korejas pilsētā Ulsanā, kur liesmas pārņēmušas kādu 33 stāvu ēku.

Sociālajos tīklos ievietotajos aculiecinieku video redzams, kā uguns posta debesskrāpi, kurā bijušas gan komerctelpas, gan dzīvojamās platības. No mājas evakuēti simtiem cilvēku, daudziem sniegta medicīniskā palīdzība.

Ugunsgrēks sācies ap pulksten 23 pēc vietējā laika 8.-12. stāva rajonā. Lielais vējš izraisījis strauju uguns izpaltību un ātri vien liesmas apņēma ēkas ārējo apšuvumu.

Pagaidām netiek ziņots par cietušajiem.

Fire erupts at high-rise apartment building in Ulsan, South Korea; at least 49 injured

