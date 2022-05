Video: Ukraiņi jau šauj ar amerikāņu M777 haubicēm

Ukrainas artilēristi ir apguvuši amerikāņu piegādātās M777 haubices un jau liek tās lietā kaujās Ukrainas atbrīvošanai no okupantiem, paziņojis Ukrainas armijas Ģenerālštābs.

"Artilēristu sviedri ietaupa kājnieki asinis," teikts Ģenerālštāba "Facebook" ierakstā. Augstas klases artilērijas vienību raksturo pēkšņums, ugunsjauda un augsta precizitāte. "Frontes vienībām vislabākais atbalsts ir ar matemātisku aprēķinu kontrolēts iznīcinošais spēks," uzsver Ģenerālštābā.

M777 haubices ir viens no ieročiem, ko Ukraina saņēmusi no ārvalstīm. Artilērija līdzās bruņutehnikai ir viens no bruņojuma veidiem, kas Ukrainai nepieciešami, lai ne tikai aizsargātos, bet arī spētu okupantus padzīt no Ukrainas.

#Ukraine: The Ukrainian army is currently actively utilizing in combat recently supplied M777A2 howitzers. Oshkosh FMTV M1083 trucks, which are used to tow the howitzers, were also donated by the US. pic.twitter.com/eSRM1VzdEn