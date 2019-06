Video: Uz Ņujorkas debesskrāpja jumta avarē helikopters

Ņujorkā uz debesskrāpja jumta avarējis un aizdedzies helikopters, liecina garāmgājēju uzņemtie kadri.

Helikopters nogāzies uz debesskrāpja Manhetenas 7. avēnijā 787 pēcpusdienā ap pulksten 13.45 pēc vietējā laika. Negadījumā vismaz viens cilvēks gājis bojā, atsaucoties uz tiesībsargājošajām institūcijām, ziņo "Vice".

Mājā esošo biroju darbinieki tvītojuši, ka ēka avārijas brīdī stipri nodrebējusi. Avārijas dēļ izcēlies neliels ugunsgrēks, ko ugunsdzēsējiem drīz izdevies nodzēst.

787 7th ave, #midtown NYC. We're 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH