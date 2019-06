Video: Venēcijā kruīza kuģis ietriecas tūristu kuģītī, ievainojot piecus cilvēkus

Svētdien Itālijas pilsētā Venēcijā kruīza kuģis ietriecies tūristu kuģītī, kas stāvējis kanāla malā, ievainojot piecus cilvēkus, vēsta "The Guardian".

Kruīza kuģis, piebraucot kanāla malā, aizķēris tūristu kuģīti, nevarēdams apstāties. Itālijas plašsaziņas līdzekļu ziņojumā norādīts, ka avārijā ir ievainoti vismaz pieci cilvēki.

Sadursme notika svētdien pulksten 8.30 Džidekas kanālā, kas ir galvenais ceļš, kas ved uz Sv. Marka laukumu.

Sadursmes video redzams, kā kruīza kuģis, acīmredzot nespējot apstāties, ietriecas izmēros daudz mazākajā tūristu kuģītī, ar sānu beržoties gar piestātnes malu. Tāpat video redzami cilvēki, kas panikā skrien prom.

Here the video from people angle escaping from cruise ship losing control approaching the pier in Venice.

The noise of siren and of clash is totally frightening, looking like a scene from a disaster movie #grandinavi pic.twitter.com/TGIIR2oFut