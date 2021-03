Video: Zeltraču pieplūduma dēļ Kongo armija slēdz piekļuvi 'zelta pauguram'

Kongo Demokrātiskās Republikas Dienvidkivu provincē skrajās Luhihi pilsētas teritorijā kāda paugurā augsnē februāra izskaņā atklāts izteikti augsts zelta īpatsvars. Pēc tūkstošiem zeltraču ierašanās amatpersonas bijušas spiestas slēgt piekļuvi pauguram drošības nolūkos, vēsta "Reuters".

Paugurā uzieta zelta dzīsla, un dažu nedēļu laikā no plašas apkārtnes, tostarp no aptuveni 50 kilometrus attālās reģionālās galvaspilsētas Bukavu ieradušies zeltraču un zelta uzpircēju tūkstoši, cerībā tūlītēji gūt lielu peļņu. Pieplūdumu veicinājušas baumas, ka zelts veido pat 60% līdz 90% no paugura augsnes.

Šķietami arhaiskais zelta ieguves veids, ar lāpstām norokot augsni maisos un spaiņos, lai to pēcāk skalotu upēs un strautos, kā redzams arī video no Luhihi pilsētas, ir izplatīts ar dabas bagātībām bagātajā Kongo. Tomēr pēc haosa, kas pilsētā izcēlies pēc laimes meklētāju ierašanās izdots dekrēts, pieprasot pilsētu pamest visiem zeltračiem, tirgotājiem, kā arī Kongo Bruņoto spēku karavīriem. Amatpersonas secinājušas, ka armijas klātbūtne situāciju tikai pasliktinājusi.

Vairumā raktuvju valsts ziemeļos un austrumos tiek iegūts tieši zelts un lielākajā daļā no tām saimnieko bruņoti grupējumi.

The moment of washing the dirt and extracting the gold. #Congo pic.twitter.com/7L1V1Clm30 — Ahmad Algohbary (@AhmadAlgohbary) March 2, 2021



Dekrēts amatpersonām dod laiku reģistrēt visus zeltračus pilsētā, kā arī izdot noteikumus zelta ieguvei konkrētajā paugurā un tā apkārtnē. Noteikumi palīdzēšot arī izsekot zelta tālākajam ceļam.

Kongo ir bagātīgi dabas resursi, sākot no koksnes līdz dimantiem, naftai un retiem metāliem. Tomēr lielu daļu šo resursu ieguves un tirdzniecības valstī īsteno militāri grupējumi, kuru dēļ Kongo tiek uzskatīta par vienu no bīstamākajām un neattīstītākajām valstīm pasaulē. Pēc "Worldometers" aplēsēm tajā dzīvo nepilni 92 miljoni iedzīvotāju.