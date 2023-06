Video: Zibens spēriena rezultātā nodegusi vēsturiska baznīca Masačūsetsā

Piektdien, 2. jūnijā ASV Masačūsetsas štata pilsētā Spenserā vēsturiskai baznīcai iespēris zibens kā rezultātā ēka aizdegās, atsaucoties uz vietējiem medijiem, vēsta "Yahoo News".

Iedzīvotāja Džonatana Kellija publicētajā video redzams kā ugunsgrēka rezultātā sabrūk baznīcas tornis. Kā sestdien apgalvoja pilsētas ugunsdzēsības priekšnieks Roberts Pārsons, ugunsgrēku uzsāka zibens spēriens baznīcai.

A historic church in Massachusetts was engulfed in flames after being struck by lightning. No one was in the church at the time of the fire, police say. https://t.co/tq3YD9RQnA pic.twitter.com/Hf7G0oZLm6