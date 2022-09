Viens no uzbrukumos Kanādā aizdomās turētajiem atrasts miris

Kanādas policija mirušu atradusi vienu no diviem brāļiem, kas turēti aizdomās par masveida slepkavību, kurā nogalināti desmit cilvēki, ziņo medijs BBC.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka Kanādas provincē Saskačevanā notikuši uzbrukumi, kuros nogalināti desmit cilvēki, bet ievainoti vismaz 18. Policija aizdomās tur divus vīriešus, kuri, iespējams, veikuši uzbrukumus, izmantojot nažus.

Ten people are dead from stabbings in 13 locations in two communities in the Canadian province of Saskatchewan, and police said they are looking for two suspects in this killing spree. #CanadaStabbing #Saskatchewan#SaskatchewanStabbing pic.twitter.com/z0nYlfnEND