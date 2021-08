Vietne 'OnlyFans' atkāpjas no plāniem aizliegt pornogrāfiska satura publicēšanu

Interneta vietne "OnlyFans" šodien paziņojusi, ka atkāpjas no nesen izvirzītajiem plāniem aizliegt pornogrāfiska satura publicēšanu, ziņo portāls "Variety".

"Mēs esam guvuši garantijas, kas nepieciešamas, lai atbalstītu mūsu daudzveidīgo satura veidotāju kopienu, un esam apturējuši plānotās izmaiņas 1. oktobrī. "OnlyFans" iestājas par iekļaušanu, un mēs turpināsim nodrošināt mājas visiem satura veidotājiem," teikts "OnlyFans" paziņojumā mikroblogošanas vietnē "Twitter".

"OnlyFans" dibinātājs un izpilddirektors Tims Stoklijs 24. augustā publicētajā intervijā laikrakstam "Financial Times" ieviesto aizliegumu publicēt pornogrāfiska rakstura saturu saistīja ar problēmām, kuras rada bankas. Viņš sacīja, ka bankas, tostarp "JP Morgan Chase", "Bank of New York Mellon" un Apvienotās Karalistes "Metro Bank", ir kaitējušas "OnlyFans" spējām maksāt satura veidotājiem.

Lēmums aizliegt šāda veida saturu sadusmoja vairākus vietnes lietotājus, jo tādā veidā viņiem zustu iespēja nopelnīt. Neapmierinātībā daži šāda satura veidotāji jau pārgāja uz citām platformām. "OnlyFans", kas dibināta 2016. gadā, apgalvo, ka tai ir vairāk nekā 130 miljoni reģistrētu lietotāju un vairāk nekā 2 miljoni satura veidotāju.