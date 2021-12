Viļņā slepeni tikušies ietekmīgi Ukrainas politiķi un žurnālisti, vēsta laikraksts

Virkne ietekmīgu Ukrainas politiķu un žurnālistu pagājušajā nedēļā slepeni tikušies Viļņā, kur tai pašā laikā uzturējies arī valsts bagātākais oligarhs Rinats Ahmetovs, kura vārdu prezidents Volodimirs Zelenskis pirms dažām dienām pieminēja saistībā ar šajās dienās it kā iespējamu Krievijas atbalstītu valsts apvērsumu Ukrainā, vēsta laikraksts "Ukrainska pravda".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā norādīts avīzes žurnālista veiktajā pētījumā, domājams, ka Lietuvā šīs viesošanās laikā apspriesti Ukrainas politiskās nākotnes plāni.

Bijušais Ukrainas iekšlietu ministrs Arsens Avakovs 22. novembrī sociālajos tīklos bija publiskojis Lietuvā pie Traķu pils uzņemtu fotogrāfiju, kurā viņš redzams kopā ar pazīstamo Lietuvā dzimušo Ukrainas televīzijas pārraižu vadītāju Saviku Šusteru, žurnālistu Dmitriju Gordonu, bijušo premjeru Volodimiru Groismanu, Ukrainā populāro ārstu un pārraižu vadītāju Jevgeņiju Komarovski un televīzijas producentu Pāvelu Jeļizarovu. Visi pozējuši fotogrāfijai, turot viduslaiku ieročus - zobenus, āvas, kara cirvjus un vairogus.

Kā vēlāk skaidrojis Gordons, Lietuvā viņi ieradušies svinēt Šustera dzimšanas dienu, savukārt pats Šusters paziņojis, ka šai braucienā vienīgi vēlējies parādīt draugiem dzimto Lietuvu.

Tikmēr laikraksts noskaidrojis, ka fotogrāfijā redzamie cilvēki 21. novembrī ar čārterreisu izlidojuši no Kijevas uz Viļņu, bet Ahmetova lidmašīna tai pašā dienā no Ukrainas galvaspilsētas Borispoles lidostas devusies uz Parīzi un dienu vēlāk no turienes arī ieradusies Viļņā.

Žurnālistu slepeni nofilmētajā videomateriālā redzams, kā Šustera dzimšanas dienas viesi pastaigājas pa Viļņas ielām un ierodas uz svinībām restorānā "Neringa". Svinēšanā līdz ar pieminētās fotogrāfijas varoņiem piedalījies arī bijušais Ukrainas Augstākās Radas deputāts Mikola Katerinčuks un Krievijas ekonomists, Ekonomikas analīzes institūta prezidents Andrejs Illarionovs, kā arī Lietuvas Seima deputāts Emanuelis Ziņģeris.

Ahmetovs ciemiņu vidū nav redzēts, taču "Ukrainska pravda", atsaucoties uz vārdā nenosauktu "avotu politiskajās aprindās", vēsta, ka oligarhs Viļņā apspriedis iespējamos kandidātus nākamajās Ukrainas parlamenta un prezidenta vēlēšanās.

Saskaņā ar laikraksta informāciju Ahmetovs un Šustera viesi Kijevā atgriezušies vienā dienā - 23. novembrī, bet atšķirīgā laikā.

Turklāt "Ukrainska pravda" žurnālisti 22. novembrī Viļņas lidostā pamanījuši pazīstamo bokseri Vladimiru Kļičko, Kijevas mēra Vitālija Kļičko brāli. Mērs, jautāts, vai viņa brālis darbojies kā starpnieks iespējamajās sarunās ar Ahmetovu, atbildējis, ka Vladimirs "atrodas ārpus politikas un nav pilnvarots risināt nekādas sarunas".

Kā ziņots, pagājušajā piektdienā Ukrainas prezidents pavēstīja, ka atklāta valsts apvērsuma gatavošana, kurā iesaistīti Krievijas pilsoņi un kuru plānots īstenot 1. vai 2. decembrī. Sīkākas ziņas viņš nesniedza un arī tieši nevainoja tajā oficiālo Maskavu, lai gan plaši izteicās par Krievijas karaspēka koncentrēšanu pie Ukrainas robežām, uzsverot, ka Kijeva ir gatava militārajai eskalācijai.

Zelenskis izteicās, ka Ukrainas izlūkdienestu rīcībā ir audioieraksti no Krievijas un Ukrainas amatpersonu tikšanās, kurā pārrunāti apvērsuma plāni, kurus it kā finansēšot Ahmetovs.

Viņš arī kritizēja Gordonu un Šusteru, pēdējo nosaukdams par "vienu no Ukrainas destabilizētājiem".

Kremlis nekavējoties noliedza jebkādu saistību ar apvērsuma gatavošanu, norādot, ka tam nav plānu piedalīties šādās darbībās.