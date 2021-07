Viltus ziņu izplatītāji turpina maldīgi Kisindžeram piedēvēt citātu par vakcināciju

Pandēmijas laikā jau vairākkārt sabiedrībā zināmiem cilvēkiem, vēsturiskām personībām piedēvēti citāti (piemēram šeit un šeit), ko šie cilvēki nemaz nav teikuši, vai arī to teiktais izņemts no kontekstā, lai atbalstītu vai noliegtu kādu ar Covid-19 saistītu jautājumu. Gan latviešu, gan krievu valodā viens no šādiem piemēriem ir arī amerikāņu diplomāts Henrijs Kisindžeram, kuram piedēvē piedomātus citātus, kurus viņš nav sacījis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau šī gada sākumā "Re:Baltica" aprakstīja gadījumu par "Facebook" popularitāti guvušu video ar Jaunās paaudzes mācītāja Alekseja Ļedjajeva vēstījumu par vakcīnām. Savā runā Ļedjajevs pārstāsta sazvērestības teorijas, tās balstot it kā bijušā ASV valsts sekretāra Henrija Kisindžera teiktajā par plānu ar vakcīnām samazināt pasaules iedzīvotāju skaitu. Taču, kā izskaidroja medijs, Kisindžers neko tādu nav teicis.

Tagad šis Kisindžeram piedēvētais citāts, kas pārtulkots līdzīgā stilā kā "Re:Baltica" pētītais, publicēts atkal un guvis sociālo tīklu lietotāju uzmanību: to savās laika joslās redzējuši vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku, bet ar ierakstu dalījušies 784.

Ieraksta autore raksta, ka "oficiālie masu saziņas līdzekļi citē šo Henrija Kisindžera 2009. g. teikto runu, lai noliegtu, ka tā ir patiesa". "Delfi", pārbaudot gan preses, gan "Google", gan paša Kisindžera publiskos arhīvus, kur tiek publicētas viņa runas, šādu citātu nekur atrast neizdevās. Turklāt arī Kisindžera pārstāvji norādījuši, ka šāda citāta piedēvēšana diplomātam ir falsifikācija. "Pilns safabricējums," ziņu aģentūrai "Reuters" skaidroja diplomāta pārstāvis.

Līdzīgā stilā rakstītie maldinošie ieraksti angļu valodā, kas izplata šo pašu citātu, piemin, ka Kisindžers to sacījis Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pasākumā, kas saucas "PVO Eigēnikas padome". Taču diplomāts 2009. gadā PVO pasākumos ar uzrunām nav piedalījies, bet pati PVO "Reuters" skaidroja, ka šāda padome nemaz neeksistē.

Kisindžers ir ievērojams amerikāņu diplomāts un politiķis. Karjeras laikā Kisindžers ieņēmis ASV Nacionālās drošības padomnieka, kā arī ASV Valsts sekretāra amatus. Kisindžers tiek uzskatīts par nozīmīgu figūru ASV ārpolitikā, jo viņa darbības laikā būtiski uzlabojās attiecības ar Ķīnas Tautas Republiku, kā arī tika panākta Vjetnamas kara miera līguma parakstīšana. Ievērojamais diplomāts ir Nobela Miera prēmijas laureāts.