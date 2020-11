Vīnē notikusi apšaude; ir vairāki ievainotie (plkst. 23.40)

Austrijas galvaspilsētā Vīnē pirmdienas, 2. novembra, vakarā, notikusi apšaude. Policija ziņo par vairākiem ievainotajiem, kā arī nogalinātu vienu no uzbrucējiem, vēsta "Euronews".

Vairāki šāvieni tikuši raidīti neilgi pēc pulksten 20.00. Pēc apšaudes turpinās plaša mēroga policijas operācija, vēsta Austrijas sabiedriskā raidorganizācija ORF.

Policija apstiprinājusi, ka aizdomās tiek turēti vairāki cilvēki, kas bruņojušies ar šautenēm. Tāpat ir identificētas sešas apšaudes vietas. Sākotnēji apšaude notikusi pie Vīnes sinagogas, Vīnes centrā pie Donavas.

Policijas darbinieki ir nošāvuši vienu aizdomās turamo. Vairāki cilvēki ir ievainoti, tai skaitā viens policists.

Policija norādījusi, lai cilvēki izvairās no pilsētas centra un no sabiedriskām vietām vai sabiedriskā transporta, vienlaikus aicinot sociālo mediju lietotājus nedalīties ar fotoattēliem vai video, kas uzņemti notikuma vietā.

Incidents noticis tikai dažas stundas pirms Austrijā plānoto Covid-19 ierobežojumu ieviešanas.

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!