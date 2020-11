Vīnē šāvēji nogalina trīs cilvēkus; nošauts arī viens terorists

Vīnes centrā pirmdienas vakarā notika apšaude, kurā nogalināti trīs cilvēki, tai skaitā viens no uzbrucējiem, un vēl 14 cilvēki ievainoti, paziņoja ārkārtas situāciju dienesti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Austrijas iekšlietu ministrs Karls Nehammers paziņoja raidorganizācijai ORF, ka šī apšaude ir "terorakts", kas vēl turpinās un kurā iesaistīti vairāki uzbrucēji, kas vēl nav notverti. Viņš arī pateica, ka armijai ir uzdots apsargāt svarīgākās vietas pilsētā, lai policija varētu vajāt bruņotos uzbrucējus.

"Mēs esam upuri nicināmam teroraktam federālajā galvaspilsētā, kas vēl turpinās," paziņoja Austrijas kanclers Sebastiāns Kurcs dažas stundas pēc apšaudes sākuma. "Viens no vainīgajiem tika neitralizēts, bet vairāki vainīgie, izrādās, vēl nav notverti. Viņi arī, kā mums zināms, ir ļoti labi apgādāti ar automātiskajiem ieročiem. Tātad viņi bija ļoti labi sagatavoti. Tas noteikti ir terorakts," sacīja Kurcs.

Wir erleben gerade schwere Stunden in unserer Republik. Ich möchte allen Einsatzkräften danken, die insbesondere heute für unsere Sicherheit ihr Leben riskieren. Unsere Polizei wird entschlossen gegen die Täter dieses widerwärtigen Terroranschlags vorgehen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 2, 2020

Kurcs izteica atzinību policijai par viena uzbrucēja nogalināšanu. "Mēs nekad neļausim, ka mūs iebiedētu terorisms, un ar visiem līdzekļiem apkarosim šos uzbrukumus," solīja Kurcs. Kanclers atzina, ka vēl nav iespējams pateikt, vai dzīve Vīnē otrdien atgriezīsies normālās sliedēs, jo vairāki aizdomās turētie vēl nav notverti. Viņš arī pateica, ka pašlaik nav informācijas par uzbrukuma motīviem.

Vīnes mērs Mihaels Ludvigs paziņoja, ka 15 cilvēki ir hospitalizēti, tai skaitā septiņi ar nopietniem ievainojumiem. Mērs vēlāk pavēstīja, ka uzbrukumā ievainota sieviete ir nomirusi slimnīcā.

Vīnes policija tviterī paziņoja, ka vienu aizdomās turēto nošāva policisti, bet apšaudē gājis bojā arī viens policists. Nošautajam uzbrucējam bija spridzekļu jostas imitācija, garš šaujamierocis, pistole un mačete, un policija vēl pārbauda viņa identitāti.

Uzbrukumu īstenoja "vairāki aizdomās turētie, kas bija bruņoti ar šautenēm", un tas notika "sešās dažādās apšaudes vietās", piebilda policija. Policija aicināja iedzīvotājus izvairīties no publiskām vietām un nebraukt ar sabiedrisko transportu. Austrijas raidorganizācija ORF ziņoja, ka šāvieni bijuši dzirdami pie sinagogas, kur ieradušies plaši policijas spēki.

Internetā publiskotā video, kas esot uzņemts notikuma vietā, redzami bēgoši cilvēki un dzirdams šāvienu troksnis.

Tw // antisemitism , mass shooting , terror attack

.

.

.

This happened in Vienna tonight,a shooting at a synagogue (aka Jews prayer house).

Talk about this! Share it!

This is sick and I'm honestly terrified,pls keep them in your prayers tonight!! pic.twitter.com/zRT4H9ZIF0 — Yuv✡︎ ¹ᴰia cause sick👎🏼 (@yuvsgolden) November 2, 2020

Europe ignored radical islamic terrorism in India

They kept teaching us fake secularism , funding campaigns for fake human rights of terrorists

Now the same terror is knocking at their door

Hope they will now take it seriously #Vienna

note : graphic video pic.twitter.com/jP2k0oRWku

— Kapil Mishra (@KapilMishra_IND) November 3, 2020



Unconfirmed footage of capture of terrorists in Viennapic.twitter.com/1nhbXhN8z6 — Old Holborn® (@Holbornlolz) November 2, 2020

Apšaude sākās dažas stundas pirms tam, kad Austrijā paredzēts atjaunot Covid-19 karantīnu, lai palēninātu jaunā koronavīrusa izplatīšanos. Bāri un restorāni bija pilni ar cilvēkiem, kas izbaudīja pēdējo relatīvas brīvības vakaru. "Izklausījās kā petardes, bet tad mēs sapratām, ka tie ir šāvieni," sacīja kāds aculiecinieks. Viņš piebilda, ka uzbrucējs "mežonīgi šāva ar automātisku ieroci", pirms ieradās policija un atklāja uguni.

Francijas prezidents Emanuels Makrons tviterī paziņoja, ka "mēs, franči, dalām Austrijas tautas šoku un bēdas". "Pēc Francijas ir noticis uzbrukums draudzīgai nācijai. Šī ir mūsu Eiropa. Mūsu ienaidniekiem ir jāzina, ar ko viņiem ir darīšana. Mēs nepiekāpsimies," piebilda Makrons.

Wir, Franzosen, teilen den Schock und die Trauer von der Österreicher nach einer Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nichts nachgeben. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 2, 2020

Eiropadomes prezidents Šarls Mišels tvītoja, ka Eiropas Savienība (ES) ''stingri nosoda šo gļēvulīgo aktu".

Europe strongly condemns this cowardly act that violates life and our human values.

My thoughts are with the victims and the people of #Vienna in the wake of tonight's horrific attack.

We stand with Austria @sebastiankurz

— Charles Michel (@eucopresident) November 2, 2020



I am deeply shocked by the terrible attacks in Vienna tonight. The UK's thoughts are with the people of Austria - we stand united with you against terror. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 2, 2020

Closely following events in #Vienna, #Latvia stands in solidarity with #Austria and condemns senseless and cowardly terrorist attacks, we must step up our efforts to protect our societies and values against hate and extremism, my thoughts are with all the affected @MFA_Austria — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 2, 2020

Vācijas Ārlietu ministrija tviterī raksturoja ziņas no Austrijas kā "šausminošas un satraucošas". "Mēs nevaram padoties naidam, kura mērķis ir sašķelt mūsu sabiedrības," piebilda ministrija.

Čehijas policija paziņoja, ka ir sākusi automašīnu un pasažieru izlases pārbaudes uz robežas ar Austriju.

Itālijas premjers Džuzepe Konte tviterī "stingri nosodīja" šo teroraktu un rakstīja, ka "nav vietas naidam un vardarbībai mūsu kopīgajās Eiropas mājās".

Arī Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons nosodīja teroraktu Vīnē un pauda solidaritāti ar Austrijas tautu. "Mani dziļi šokējuši briesmīgie uzbrukumi Vīnē šonakt. Lielbritānijas domas ir ar Austrijas tautu – mēs esam vienoti ar jums pret terorismu," Džonsons rakstīja tviterī.