Virs Kanādas sestdien notriekts neidentificēts lidojošs objekts

Pēc Kanādas premjerministra Džastina Trudo pavēles sestdien virs Kanādas ziemeļu daļas, Jukonā notriekts neidentificēts objekts, kas bija ielidojis Kanādas gaisa telpā, liecina Trudo ieraksts vietnē "Twitter".

Pēc viņa paustā, objekta notriekšanā piedalījušies arī ASV bruņotie spēki, kuru F-22 iznīcinātājs trāpījis objektam. Kanādas premjers arī esot sazinājies ar ASV prezidentu Džo Baidenu.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.