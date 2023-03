Visā Ukrainā izsludināta gaisa trauksme; dzirdami sprādzieni un ir cietušie (plkst. 05.51)

Naktī uz ceturtdienu, 9. martu, visā Ukrainā izsludināta gaisa trauksme, kas brīdina par raķešu uzbrukumu, vēsta aģentūra UNIAN. Prezidenta biroja vadītājs lietotnē "Telegram" aicinājis gaisa trauksmi neignorēt.

Tiek ziņots, ka vairākos valsts apgabalos dzirdami sprādzieni – Odesas apgabalā un Harkivā esot trāpījumi enerģētikas un kritiskās infrastruktūras objektos.

Harkivas apgabala administrācijas vadītājs Olehs Siņehubovs atzīmējis, ka Krievija veikusi 15 raķešu triecienus Harkivas pilsētai un apgabalam, mērķējot uz kritiskās infrastruktūras objektiem.

Sprādzienus Harkivā apstiprinājis arī pilsētas mērs Igors Terehovs. "Harkivā ir sprādzienu sērija. Pagaidām bez sīkākām detaļām, taču aicinu visus būt uzmanīgiem," viņš izteicies.

Informācija par cietušajiem un postījumu mērogu tiek precizēta

Savukārt Odesas apgabalā raķetes trāpījušas kritiskās infrastruktūras objektā, kā arī dzīvojamos namos. Odesas kara apgabala vadītājs Maksims Marčenko teicis, ka okupantu raķetes arī tikušas notriektas. Tiekot gaidīts otrs raķešu uzbrukuma vilnis, tāpēc iedzīvotājiem jādodas uz patvertnēm.

Harkivas apgabala padomes vadītāja Natālija Popova informējusi, ka raķešu triecienā pa dzīvojamo māju cietuši divi cilvēki. Vienam no viņiem sniegta palīdzība uz vietas, bet otrs – hospitalizēts.

Spēcīgs sprādziens agrā ceturtdienas rītā nograndis arī Kijivā, ziņo UNIAN.

"The Kyiv Independent" savā kontā "Twitter" ziņo, ka sprādzieni dzirdami vairākās pilsētās – Kijivā, Poltavā, Lvivā, Vinnicā, Ivano-Frankivskā, Ternopiles apgabalā. Harhkivas apgabala gubernators paziņojis, ka Krievijas armija uzbrukusi reģionam. Viņš mudinājis cilvēkus doties uz patvertnēm.

Arī Kremenčugas mērs skubinājis gaisa trauksmes signālus neignorēt, jo pastāv paaugstināti raķešu uzlidojuma draudi. Tāpat doties uz patvertnēm skubinājuši arī citu apgabalu un pilsētu vadītāji.



UNIAN vēsta, ka pilna mēroga iebrukuma laikā Ukrainā Krievija īstenojusi vairāk nekā 10 forsētus raķešu triecienus. Raķetes raidītas gan no gaisa, gan jūras. Galvenie triecienu mērķi bijuši kritiskās infrastruktūras objekti.

Pēdējā laikā gan Krievijas īstenotā taktika esot mainījusies. Militārais eksperts Aleksandrs Musijenko izteicies, ka pēdējais forsētais uzbrukums bijis šā gada 10. februārī, tāpēc Krievijas Federācija paņēmusi neierastu "pauzi".

Pēc viņa teiktā, tagad pastāv divi scenāriji, pēc kuriem ienaidnieks varētu dot triecienus Ukrainai – Krievija varētu dot precīzus triecienus vai veikt forsētus uzbrukumus ar lielu intervālu.

