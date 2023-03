Visā Ukrainā izsludināta gaisa trauksme; ziņo par sprādzieniem dažos apgabalos

Naktī uz ceturtdienu, 9. martu, visā Ukrainā izsludināta gaisa trauksme, kas brīdina par raķešu uzbrukumu, vēsta aģentūra UNIAN. Prezidenta biroja vadītājs lietotnē "Telegram" aicinājis gaisa trauksmi neignorēt.

Tiek ziņots, ka vairākos valsts apgabalos dzirdami sprādzieni – Odesas apgabalā un Harkivā esot trāpījumi enerģētikas un kritiskās infrastruktūras objektos.

Sprādzienus Harkivā apstiprinājis arī pilsētas mērs Igors Terehovs. "Harkivā ir sprādzienu sērija. Pagaidām bez sīkākām detaļām, taču aicinu visus būt uzmanīgiem," viņš izteicies. Savukārt Odesas apgabalā raķetes trāpījušas kritiskās infrastruktūras objektā, kā arī dzīvojamos namos.

Cietušo šajos uzbrukumos nav, izteicies Odesas kara apgabala vadītājs Maksims Marčenko. Viņš piebildis, ka okupantu raķetes arī tikušas notriektas. Tiekot gaidīts otrs raķešu uzbrukuma vilnis, tāpēc iedzīvotājiem jādodas uz patvertnēm.

"The Kyiv Independent" savā tviterkontā ziņo, ka sprādzieni dzirdami vairākās pilsētās – Kijivā, Poltavā, Lvivā, Vinnicā, Ivano-Frankivskā, Ternopiles apgabalā. Harhkivas apgabala gubernators paziņojis, ka Krievijas armija uzbrukusi reģionam. Viņš mudinājis cilvēkus doties uz patvertnēm.

⚡️Explosions reported in several cities, Kyiv, Poltava, Lviv, Vinnytsia, Ivano-Frankivsk, Ternopil oblasts amid Russia's mass attack.

Kharkiv Oblast Governor Oleh Syniehubov said at 3:45 a.m. that Russian forces attacked the region. He urged residents to remain in shelters.