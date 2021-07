Visi ASV un NATO spēki pametuši Bagramu – lielāko Rietumu bāzi Afganistānā

Visi ASV un NATO spēki ir pametuši Bagramas gaisa spēku bāzi, kas ir lielākā ASV bāze Afganistānā un atrodas 50 kilometrus uz ziemeļaustrumiem no Kabulas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Visi koalīcijas spēki ir prom no Bagramas," pavēstīja ASV aizsardzības resora amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. ASV armija ir oficiāli nodevusi bāzi afgāņu spēkiem, piektdien paziņoja Afganistānas Aizsardzības ministrijas preses pārstāvis Favads Amans.

"Amerikāņu un koalīcijas spēki ir pilnībā pametuši bāzi un turpmāk afgāņu armija spēki aizsargās to un izmantos cīņai ar terorismu," sacīja Amans.

Afganistānas valdības spēku spēja saglabāt kontroli pār vitāli svarīgo Bagramas bāzi acīmredzot būs galvenais elements drošības saglabāšanai Kabulā un spiediena izdarīšanai uz talibiem.

ASV 1. maijā oficiāli sāka izvest savus atlikušos spēkus no Afganistānas, gatavojoties pielikt punktu savai gandrīz 20 gadus ilgušajai klātbūtnei šai valstī, bet vienlaikus raisot bažas par turpmāko notikumu attīstību Afganistānā pēc starptautisko spēku aiziešanas.

Lai gan faktiskā spēku izvešana sākusies jau agrāk, 1. maiju Vašingtona uzskata par simbolisku datumu, ņemot vērā, ka pērn panāktā vienošanās ar talibiem šo dienu noteica kā galīgo termiņu izvešanas pabeigšanai, bet ASV prezidents Džo Baidens atzinis, ka to izdarīt būtu grūti, un norādījis, ka pēdējie aptuveni 2500 amerikāņu karavīri no Afganistānas tiks izvesti laikā no 1. maija līdz 11. septembrim.

Vienlaikus norisinās arī NATO misijas "Resolute Support" spēku izvešana no Afganistānas.