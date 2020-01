Vjetnamā cieminieki zemes dēļ sadursmēs nogalina trīs policistus

Pagājušajā nedēļā Dongtamas ciemā, Vjetnamas galvaspilsētas Hanojas pievārtē, strīds par zemes piederību izvērsies asiņainās sadursmēs. Konkrētais incidents tikai ilustrējis plašāku problēmu, kuras dēļ sadursmes starp iedzīvotājiem un valsts pārstāvjiem kļuvušas par ierastu parādību, raksta "The Diplomat".

Vjetnamā valdība neatzīst zemes īpašumtiesības privātpersonām, un tas aizvien biežāk rada konfliktus, skaidro medijs. Jebkuru zemi varasiestādes var paņemt attīstības un infrastruktūras projektu mērķiem, par to pretī tās līdzšinējiem izmantotājiem maksājot simbolisku kompensāciju vai pat nedodot neko.

Dongtamas ciemā strīds milzis jau vairākus gadus un pagājušajā nedēļā tas izvērtās negaidīti vardarbīgs. Kad ciemā ieradušies karavīri, lai vienā tā malā sāktu plānotas militārās lidostas teritorijas žoga būvniecību, cieminieki tiem uzbrukuši ar granātām, molotova kokteiļiem un pašdarinātiem šķēpiem. Cieminieki savu sašutumu pamato ar uzskatu, ka zeme, kurā plānota lidostas būvniecība, ir viņu privātīpašums.

Asiņainajās sadursmēs dzīvību zaudējis viens Dongtamas iedzīvotājs un trīs policisti. Sabiedriskās drošības ministrijas pārstāvji vēlāk ziņoja, ka apcietināti vairāki "nemieru" dalībnieki un uzsākt notikušā izmeklēšana, raksta "The Diplomat". "Situācija Dongtamā tiek kontrolēta. Varas iestāžu pārstāvji tajā paliks, lai saglabātu kārtību," norādījis ministrijas pārstāvis ģenerālis To An Sjo.

Asi protesti un sadursmes, taču bez kritušajiem, šajā pašā ciemā militārā lidlauka būvniecības plānu dēļ izvērtās arī pirms diviem gadiem. Toreiz nedēļu ilgā cieminieku gūstā nonāca 30 policisti. Lai gan sadursmes domstarpību dēļ par zemes piederību Vjetnamā pēdējos gados nav retums, šis ir pirmais gadījums, kad tajās dzīvības zaudē tiesībsargi.