Volless atkāpies no amata; par jauno Lielbritānijas aizsardzības ministru iecelts Grants Šapss

Līdzšinējais Lielbritānijas aizsardzības ministrs Bens Volless ceturtdien, 31. augustā, oficiāli atkāpies no sava amata, ziņo medijs "Sky News".

"Aizsardzības ministrija, ko es pametu šobrīd ir daudz modernāka, labāk finansēta un pārliecinātāka nekā organizācija, ko es pārņēmu 2019. gadā. Aizsardzības ministrija ir atgriezusies uz ceļa, lai atkal būtu pasaules līmeņa iestāde ar pasaules līmeņa cilvēkiem. Lielbritānija visā pasaulē tiek cienīta par mūsu bruņotajiem spēkiem un kopš kara Ukrainā šī cieņa ir tikai pieaugusi," norādījis Volless.

Savā paziņojumā par atkāpšanos Volless arī minēja, ka militārā un politiskā karjera ir negatīvi ietekmējusi viņu un viņa ģimeni, uzsvēra raidsabiedrība BBC.

Lielbritānijas premjerministrs Riši Sunaks, atbildot uz līdzšinējā aizsardzības ministra atkāpšanos, norādīja, ka Volless strādājis "visprasīgākajos amatos valdībā" un amatu pametis ar neko citu kā tikai "pateicību un cieņu" no premjera puses.

Kā jaunais Lielbritānijas aizsardzības ministrs apstiprināts līdzšinējais enerģētikas drošības ministrs Grants Šapss, savukārt viņa amatu pārņems bērnu lietu ministre Klēra Kautinjo.

