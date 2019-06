'Volvo' grupa Francijā rada sāņus braucošu bruņuauto 'Scarabée'

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51219275 [REQUEST_URI] => /news/arzemes/volvo-grupa-francija-rada-sanus-braucosu-brunuauto-scarabee.d?id=51219275 [REDIRECT_URI] => /news/arzemes/article.php?id=51219275 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/arzemes/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/arzemes/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 80.232.162.118 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.9 [HTTP_COOKIE] => newdelfilayout2018=0; _ga=GA1.2.1789086622.1536556322; cX_P=jlvtylw45hwnmboj; evid_0025=1041cee0-eab2-413b-9f93-69d269379380; cX_G=cx%3A24zwb70maqcvu2o576r9t4yzj5%3A1bh82m8rgitx; __gfp_64b=2myFwhjIzN9LNq4qxcQUXmFzGrMZwrJfwsShxHCicEz.R7; _cb_ls=1; _cb=DA_8W-Bzt_5xBINFsy; polc_v2=1; mostread_lastadded=0; emps=1:1541750960936|5|1541751199801,6:1541751081504|2|1541751199801; evid_0025=1041cee0-eab2-413b-9f93-69d269379380; evid_ref_0025=false; _fbp=fb.1.1549261599476.1075695775; __utmz=113760658.1552302426.170.4.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); dcid=777257687,1,1584080200,1536556323,cf70a79f2ed1eb85d55a72bb7be3fd51; __gads=ID=c7503004b524cad2:T=1556773399:S=ALNI_MZaHa3FE9tzxn5re2HElxZvXd4Jjw; _chartbeat2=.1536556356260.1558692628489.1000111010011111.DzAi0EDcFr_tB4Tiu2By6-8nTmSQ.8; delfi-adid=2c9d6b60-0e27-4ec7-9e25-3f045f4bd3bd%2C1536556321705%2C1559107042772; __utma=113760658.1789086622.1536556322.1560144066.1560321822.185; __io=ca5794b54.d47d9ec3a_1560433681119; _gid=GA1.2.2018557419.1561441663; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190625034004; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; enr_cxense_throttle=throttle; __io_unique_43359=25; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#c-kv1007#c-kv1008#c-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; cX_S=jxbq4xzfgqy68h47; __glmrid=02d7bd4f-3972-4f57-9f92-d67ff631f295; cstp=604800; __io_session_id=76ef975c7.28ec0e9ea_1561462004209; __io_visit_43359=1; __io_lv=1561462024051; cx_ib_synced=1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => village.delfi.lv, 1323353221 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 80.232.162.118, 10.1.0.111 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/arzemes/article.php [REQUEST_TIME] => 1561462343 )