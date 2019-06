'Volvo' grupa Francijā rada sāņus braucošu bruņuauto 'Scarabée'

Francijā bāzētais militāro transportlīdzekļu ražošanas uzņēmums "Arquus", kas lepojas ar simts gadus uzkrātu pieredzi aizsardzības transportlīdzekļu industrijā, prezentējis jaunu vieglo bruņuauto "Scarabée" (tulkojumā "skarabejs").

Zviedru "Volvo Group" paspārnē esošā franču uzņēmuma jaunais lepnums tiek reklamēts kā ātrs, vajadzības gadījumā attālināti vadāms, radariem neredzams un ar augstu manevrētspēju. Pēdējo aspektu īpaši uzlabo auto spēja visus četru riteņus vienlaikus sagriezt sāņus vai savstarpēji pretēji, tādējādi piedāvājot iespējas manevrēt citādi neiespējamās trajektorijās, piemēram, apgriezties ļoti šaurās vietās.

Auto kompozītmateriālu korpuss aizsargā to pret lodēm, sprādzieniem un mīnām. Tas tiek reklamēts arī kā neierasti izturīgs pret cita veida pārbaudījumiem – bruņotais transportlīdzeklis paredzēts izmešanai no transporta lidmašīnām no zema augstuma bez izpletņa, turklāt tā korpuss pieļauj līdz pat divu tonnu kravas, piemēram, apkalpes, munīcijas, bruņojumu vai bruņu uzstādīšanu. Uz jumta paredzēts novietot plaša spektra aprīkojumu no radaru sistēmām līdz pat 30mm prettanku lielgabalam.