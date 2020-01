Vulkāna aktivizēšanās dēļ paralizēta dzīve Filipīnu galvaspilsētā

Virs Filipīnu galvaspilsētas Manilas Tāla vulkāna aktivizēšanās rezultātā izpleties pelnu mākonis, pilsētā slēgtas skolas un uzņēmumi, bet seismologi brīdina, ka jebkurā brīdī var notikt vulkāna izvirdums, kas var izraisīt cunami.

Tāla vulkāns, kas atrodas ezera vidū 70 kilometrus uz dienvidiem no Manilas centra un ir viens no mazākajiem aktīvajiem vulkāniem pasaulē, otro dienu pēc kārtas turpina gaisā izsviest pelnus, un vulkāna aktivitātes dēļ no tuvīnās apkārtnes evakuēti tūkstošiem cilvēku.

"Ātrums, kādā notika Tāla vulkāniskās aktivitātes eskalācija, mums nāca kā pārsteigums," žurnālistiem atzina Filipīnu Vulkanoloģijas un seismoloģijas institūta vecākā pētniece Marija Antonija Bornasa.

"Mēs esam konstatējuši magmu. Tā ir dziļi, tā nav sasniegusi zemes virsu. Mēs joprojām varam sagaidīt bīstamu izvirdumu jebkurā laikā."

Izvirdums ezerā var izraisīt cunami, brīdina varasiestādes.

No vulkāniskās salas un tuvākās apkārtnes, kas ir tūristu iecienīts apvidus, evakuēti 16 000 cilvēku.

Manilā varasiestādes iedzīvotājus mudina, atrodoties ārpus telpām, apvilkt sejas maskas.

Izpildot varasiestāžu rīkojumu, Manilā slēgtas skolas un valsts iestādes. Uz laiku darbu apturējusi birža, slēgti arī daudzi privātie uzņēmumi.

Svētdien Manilas starptautiskajā lidostā atlikti 240 reisi, bet pirmdien lidosta daļēji darbu atjaunojusi.