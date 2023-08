Zambijā pārtverta lidmašīna ar miljoniem dolāru; starp aizturētajiem – Latvijas pilsonis

Zambijas varasiestādes pārtvērušas lidmašīnu, kurā tika pārvadāti 5,7 miljoni ASV dolāru skaidrā naudā, zelts, ieroči un munīcija un aizturējušas vairākus cilvēkus, tai skaitā Latvijas pilsoni.

Lidmašīna, kas izlidoja no Kairas, pirmdienas vakarā nolaidās Keneta Kaundas starptautiskajā lidostā netālu no Lusakas. Lidaparātā tika atrasti 5,7 miljoni ASV dolāru, piecas pistoles, septiņas magazīnas, 126 munīcijas patronas, kā arī, spriežot pēc izskata, 602 zelta gabali, kas sver 127,2 kilogramus, un zelta mērīšanas iekārtas. Vēlāk varasiestādes secināja, ka stieņi nav no tīra zelta.

Zambijas Narkotiku apkarošanas komisija paziņoja, ka par bīstamu priekšmetu glabāšanu tika aizturēti desmit cilvēki, tai skaitā seši ēģiptieši, Spānijas pilsonis, Nīderlandes pilsonis, Zambijas pilsonis un Latvijas pilsonis.

Turpmākas izmeklēšanas gaitā tika aizturēti vēl četri Zambijas pilsoņi, un aizturēto skaits, domājams, vēl pieaugs.

Naudas aizplūšana no Ēģiptes ir kļuvusi par nopietnu problēmu, jo daudzi turīgi cilvēki cenšas pārvietot naudu no Ēģiptes un pasargāt savus īpašumus no varasiestāžu redzesloka. Ēģiptes mediji pieļauj, ka lidmašīna ir saistīta ar šādu mēģinājumu izvest naudu no Ēģiptes.

Ēģiptes parlamenta deputāte Samira el Gazara aicināja valdību sākt izmeklēšanu un paskaidrot notikušo sabiedrībai. Stāsts par Zambijā aizturēto lidmašīnu ir kļuvis par visplašāk izplatīto Ēģiptes sociālajos medijos, taču vietējās varasiestādes ir aizliegušas tā publicēšanu vietējos medijos, un valstij piedrošais medijs "Middle East News Agency" noliedza jebkādu valsts saistību ar lidmašīnu.

Sociālajos medijos ir atrodamas fotogrāfijas, kurās Ēģiptes iekšlietu ministrs Mahmuds Tavfiks redzams pie šīs lidmašīnas vizītes laikā Tunisijā.