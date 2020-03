Zārki un gultas: kā 'Covid-19' nāvējošās sekas izskatās slimnīcā Bergamo

Itālija ir "Covid-19" pandēmijas vissmagāk skartā valsts Eiropā, kurā no slimības mirušo skaits piektdien pārsniedza 3400.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

"Covid-19" krīze sevišķi smagi skārusi Itālijas ziemeļus, kur Bergamo reģions netiek galā ar mirušo skaitu – mirušie ar armijas transportu tiek pārvesti uz citiem reģioniem, jo vietējās krematorijas un kapsētas slodze neļauj ar visu tikt galā.

Bergamo slimnīcas ir tik pārpildītas, ka pacienti, kuriem nepieciešama intensīvā aprūpe, tiek sūtīti uz citiem reģioniem, ziņo raidsabiedrība CNN.

Fotogrāfijās ieskats Bergamo esošajā Ponte San Pietro slimnīcā.

Itālijā "Covid-19" mirušo skaits ir pārsniedzis 3400, apsteidzot Ķīnu. Savukārt inficēšanās ar jauno koronavīrusu Itālijā atklāta 41 tūkstotim cilvēku.

"Covid-19" uzliesmojuma dēļ visā pasaulē noteikti dažādi pārvietošanās un sociālās dzīves ierobežojumi, kas pamatīgi ietekmē ekonomiku. Virkne valstis slēgušas savas robežas ārzemniekiem, bet pilsētās noteikta karantīna. Daudzi cilvēki pavada laiku un strādā no mājām.

Pasaules Veselības organizācija 11. martā paziņoja, ka "Covid-19" izplatīšanās ir sasniegusi globālas pandēmija līmeni.

Kopumā vīruss, kura uzliesmojums pērnā gada decembrī sākās Ķīnas pilsētā Uhaņā, konstatēts vairāk nekā 100 valstīs, tostarp visās Eiropas valstīs.

Pasaulē fiksēts ap 246 tūkstoši inficēšanās gadījumu, no tiem vairāk nekā 80 tūkstoši Ķīnā. Kopumā no slimības miruši vairāk nekā 10 000 cilvēki, no tiem vairāk nekā 3400 Itālijā.