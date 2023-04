Zelenska birojs noliedz ziņas par plānotiem triecieniem pa Maskavu

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks noliedzis laikraksta "The Washington Post" publicēto informāciju, ka Kijiva bija plānojusi triecienus pa Maskavu pilna mēroga iebrukuma pirmajā gadadienā 24. februārī.

Amerikāņu medijs, atsaucoties uz noplūdušiem slepeniem dokumentiem, rakstīja, ka Kijiva no šāda nodoma atteikusies pēc Vašingtonas lūguma.

Reaģējot uz šo publikāciju, Podoļaks mikroblogošanas vietnē "Twitter" ierakstījis, ka nekāds trieciens pa Maskavu kara gadadienā netika plānots un tas būtu bijis infantili un bezjēdzīgi.

We all see a strange media/sensation once again... "On the anniversary of the war, Ukraine planned to strike at Moscow with everything it had, but its partners made it change the decision", the reputable American media conspiratorially reported. Of course, without details and…