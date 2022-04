Zelenskim mainījies viedoklis par daudziem pasaules līderiem

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā videouzrunā ceturtdienas vakarā atzina, ka 50 pilna apjoma kara dienās viņam mainījies viedoklis par daudziem pasaules līderiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Prezidents sacīja, ka ir pateicīgs katram, kurš atbalstīja Ukrainu, kurš uzreiz pajautāja, ar ko palīdzēt, kurš nostājās blakus plecu pie pleca un palīdzēja saņemt valsts aizsardzībai nepieciešamo.

"Šis laiks, šīs 50 dienas man parādīja citādāk daudzus pasaules līderus, dažādas valstis. Es ieraudzīju lielu dāsnumu no tiem, kas paši nav bagāti. Es ieraudzīju neparastu apņēmību no tiem, kurus globālie līderi parasti neuztvēra nopietni. Es ieraudzīju, ka demokrātiskajai pasaulei tiešām ir tie, kuru griba ir pietiekama brīvības aizstāvēšanai no tirānijas uzbrukuma," atzīmēja Zelenskis.

Viņš sacīja, ka tomēr ieraudzījis arī politiķus, kas "izturējās tā, it kā viņiem nebūtu nekādas varas".

"Un ieraudzīju nepolitiķus, kas pa šīm 50 dienām izdarījuši vairāk, nekā daži valsts darbinieki, kas pretendē uz līderību," uzsvēra Zelenskis.

Viņš gan piebilda, ka tas viss ir ''tikai virsbūve".

"Virsbūve virs tā, kā Ukrainu aizstāv mūsu cilvēki, visa mūsu tauta ... 50 mūsu aizsardzības dienas - tas ir sasniegums. Miljoniem ukraiņu sasniegums. Katra un katras [sasniegums], kas 24.februārī pieņēma savu galveno lēmumu dzīvē – cīnīties, būt cilvēkam, nepadoties, un nenodot," sacīja Zelenskis.