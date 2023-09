Zelenskis: 17 cilvēki nogalināti raķešu uzbrukumā Konstjantiņivkā

Ukrainā okupantu raķešu uzbrukumā Konstjantiņivkai, Doņeckas apgabalā nogalināti vismaz 17 cilvēki, sociālo mediju platformā "X", kas iepriekš bija pazīstama kā "Twitter" paziņoja prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Krievijas teroristi ir uzbrukuši parastam tirgum, veikaliem un aptiekai, nogalinot nevainīgus cilvēkus. Upuru skaits varētu pieaugt," informē Zelenskis.

Ukrainas prezidents notikušo raksturo kā "briesmīgu un nekaunīgu ļaunumu", kā arī "pilnīgu necilvēcību".

Saskaņā ar Ukrainas premjerministra Denisa Šmihaļa sniegto informāciju, starp 16 bojāgājušajiem ir arī bērns, savukārt vismaz 20 cilvēki ir ievainoti, vēsta raidsabiedrība BBC. "Visi dienesti strādā notikuma vietā. Ugunsgrēks ir apdzēsts," uzsver premjers.

Pilsēta atrodas netālu no frontes līnijas un 27 kilometru attālumā no Bahmutas. Tā tiek raksturota kā neliela tirgus pilsēta.

At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.

Anyone in the world who is still dealing… pic.twitter.com/PRfuGih2JD