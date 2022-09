Zelenskis aicina ukraiņus okupētajās teritorijās izvairīties no mobilizācijas Krievijas armijā

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien savā videouzrunā vērsās pie ukraiņiem, kas atrodas Krievijas okupētajās teritorijās, un aicināja izvairīties no mobilizācijas Krievijas armijā.

Viņš arī sacīja, ka starptautiskā sabiedrība taisnīgi reaģēs uz Krievijas rīkotajiem pseidoreferendumiem par okupēto teritoriju pievienošanos Krievijai.

"Tie tiks viennozīmīgi nosodīti, tāpat kā noziedzīgā mobilizācija, kuru okupanti pašlaik mēģina sarīkot Krimā un citās Ukrainas daļās, kuras viņi pagaidām kontrolē. Tie nav vienkārši noziegumi pret starptautiskajām tiesībām un Ukrainas tiesībām. Tie ir noziegumi pret konkrētiem cilvēkiem, pret tautu," uzsvēra prezidents.

Viņš arī sacīja, ka pašlaik Krimā vietās, kur kompakti dzīvo Krimas tatāri, Krievijas spēka struktūras mēģina atrast un mobilizēt iespējami vairāk vīriešu.

"Mums jau ir pierādījumi par to. Tas ir apzināts Krievijas mēģinājums iznīcināt Krimas tatāru tautu, tas ir apzināts agresorvalsts mēģinājums atņemt dzīvību iespējami lielākam skaitam iedzīvotāju teritorijā, kurā iegājis Krievijas karaspēks. Man ir vienkāršs lūgums visiem mūsu cilvēkiem, kas atrodas pagaidām okupētajā teritorijā: dariet galveno - sargiet savu dzīvību un palīdziet mums vājināt un iznīcināt okupantus. Ar jebkādiem paņēmieniem slēpieties no Krievijas mobilizācijas. Izvairieties no pavēstēm. Centieties izbraukt uz brīvo Ukrainas teritoriju," aicināja Zelenskis.

"Ja jūs tomēr nonāksiet Krievijas armijā, tad sabotējiet jebkuru ienaidnieka aktivitāti, traucējiet jebkurām Krievijas operācijām, nododiet mums visu svarīgo informāciju par okupantiem - viņu bāzēm, štābiem, noliktavām ar munīciju. Un pie pirmās iespējas pārnāciet uz mūsu pozīcijām. Dariet visu, lai saglabātu dzīvību un palīdzētu atbrīvot Ukrainu," sacīja prezidents.

Viņš arī aicināja ukraiņus nodot Ukrainas specdienestiem visus datus par tiem, kas organizē un palīdz sarīkot farsu ar pseidoreferendumiem.

"Nododiet visu informāciju par Krievijas mobilizāciju, par Krievijas armiju kopumā. Palīdziet okupētajos rajonos tiem, kam tas vajadzīgs: gados veciem cilvēkiem, vientuļajiem, ģimenēm ar bērniem. Ukraina atgriezīsies visā savā zemē, un jums tur jāsaglabā iespējami vairāk mūsu cilvēku," atzīmēja valsts vadītājs.

Ukraina atņem Irānas vēstniekam akreditāciju Krievijai pārdoto dronu dēļ

Ukrainas Ārlietu ministrija piektdien paziņoja, ka ir nolēmusi atņemt akreditāciju Irānas vēstniekam un būtiski samazināt diplomātisko personālu Irānas vēstniecībā Kijivā, atbildot uz Irānas trieciendronu pārdošanu Krievijai.

Izpildot Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska rīkojumu veikt neatliekamus reaģēšanas pasākumus uz faktiem, ka Krievijas karaspēks izmanto Irānas ražotus ieročus Ukrainas teritorijā, piektdien uz Ukrainas Ārlietu ministriju tika izsaukts pagaidu pilnvarotais Irānas lietās Ukrainā.

"Irānas pusei tika paziņots, ka Irānas bruņojuma piegādes Krievijai, lai Krievijas karaspēks to izmantotu pret Ukrainas civiliedzīvotājiem un Aizsardzības spēkiem, ir tiešā pretrunā ar Irānas augstākās vadības publiski deklarēto neitralitātes pozīciju, cieņu pret Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti," teikts paziņojumā.

Tika atzīmēts, ka ieroču piegādes Krievijai kara veikšanai pret Ukrainu ir nedraudzīgs akts, kas dod nopietnu triecienu Ukrainas un Irānas attiecībām.

"Atbildot uz šādu nedraudzīgu aktu, Ukrainas puse pieņēma lēmumu atņemt akreditācju Irānas vēstniekam Ukrainā, kā arī būtiski samazināt Irānas vēstniecības Kijivā diplomātisko personālu," teikts paziņojumā.

Augusta vidū kļuva zināms, ka Irāna pārdevusi Krievijai tūkstoti bezpilota lidaparātu. 13.septembrī tika ziņots, ka Ukrainas armija pirmoreiz notriekusi Irānas trieciendronu "Shahed-136", izdarot to pie Kupjanskas Harkivas apgabalā.

Ceturtdien Krievijas karaspēks Mikolajivas apgabalā ar Irānas kamikadzes droniem "Shahed-136" deva triecienu Očakovas ostai, un viens no šiem droniem trāpīja velkonim. Tajā pašā dienā Ukrainas karaspēks Mikolajivas apgabalā notrieca četrus šādus dronus.

Piektdien Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notrieca piecus Irānas kamikadzes dronus Mikolajivas apgabala Mikolajivas un Baštankas rajonos.

Ienaidnieks piektdien deva triecienu Odesai ar Irānas kamikadzes droniem "Shahed-136", kas pilsētā atlidojuši no Melnās jūras puses. Divi ar sprāgstvielām pildītie bezpilota lidaparāti sagrāva administratīvo ēku ostas teritorijā. Tika nodarīti postījumi arī četrām dzīvojamēkām Odesā, un uzbrukumā gājis bojā viens civiliedzīvotājs. Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki virs jūras notrieca vienu no šiem droniem.

Krievijas iepirktos Irānas bezpilota lidaparātus Ukrainas pretgaisa aizsardzībai ir grūti fiksēt to nelielā izmēra un zemā lidojuma augstuma dēļ. Krievijas karaspēks Irānas būvētos dronus "Shahed-136" marķē ar nosaukumu "Geraņ-2".