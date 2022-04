Zelenskis atspēko tēzi par Krievijas un Ukrainas kopīgām 'vēsturiskām saknēm'

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis videouzrunā ceturtdienas vakarā pirmoreiz atspēkoja tēzi par Krievijas un Ukrainas kopīgām "vēsturiskām saknēm", kuru bieži atkārto Maskavas propagandisti un Krievijas prezidents Vladimirs Putins.

"Senā Černihiva, kurai ir vairāk nekā 1000 gadu, kas redzējusi tik daudz karu un tik daudz iekarotāju, ka tā kaut vai 21. gadsimtā būtu pelnījusi mieru. Bet atnāca Krievija. Atnāca ar vissliktāko, ko Černihiva piedzīvojusi visā laikā kopš 10.gadsimta - kopš tās Krievzemes laikiem, uz saistību ar kuru Krievija kādreiz pretendēja. Tagad arī šis mīts ir sadedzināts. Krievzeme sevi nesagrautu – to izdarīja svešinieki. [Zelta] Ordas iemītnieki un citi iekarotāji. Lūk, kas šodien ir atnācis uz mūsu zemi. Un karo viņi tieši tāpat – lai laupītu un ņirgātos," sacīja Zelenskis.

Ukrainas prezidents sacīja, ka Krievija ir parādījusi to, ka izraudzījusies Donbasu par sava uzbrukuma galveno mērķi un grib to iznīcināt. Turklāt okupanti piespiedu kārtā iesauc Doneckas un Luhanskas apgabalu iedzīvotājus savā armijā.

"Viņi tos iemet visbriesmīgākajās kaujās, burtiski pretī mūsu aizsardzībai. Viņi sagrauj Donbasa pilsētas un ciemus," sacīja Zelenskis.

Prezidents piebilda, ka "lepnā un rūpīgā" Harkivas pilsēta 80 gadus nav redzējusi tādu ņirgāšanos, kādu tai tagad atnesusi Krievija. "Kāpēc to sagraut? Ko var panākt ar Harkivas nodedzināšanu? Ko tieši Krievijai var dot postījumi Saltivkas mikrorajonā vai Brīvības laukumā?" jautāja Zelenskis.

"Tie jau nav retoriski jautājumi. Tas ir jautājums par to, cik bezjēdzīgs ir šis Krievijas Federācijas iebrukums. Cik tas ir pašnāvniecisks visam, ko Krievija it kā "aizstāv". Krievu kultūrai, sakariem ar šo tautu, pat krievu valodai. Krievija to visu izdedzina ar saviem ieročiem," sacīja Ukrainas prezidents.

Zelenskis trešdien pārmeta Francijas prezidentam Emanuelam Makronam izvairīšanos no jēdziena "genocīds" lietošanas attiecībā uz Krievijas pastrādātajām zvērībām Ukrainā, kā arī to, ka Francijas līderis krievus un ukraiņus nodēvējis par "brāļu tautām". "Šādas lietas mums ir ļoti sāpīgas," sacīja Zelenskis.

Makrons trešdien atteicās Krievijas darbības Ukrainā saukt par genocīdu pret ukraiņiem. Makrons paziņoja, ka vislabākais ir būt piesardzīgam, šādās situācijās lietojot genocīda terminu, jo īpaši tādēļ, ka "ukraiņi un krievi ir brāļu tautas". "Brāļu tautas" ir Krievijas propagandas bieži izmantots jēdziens, lai uzsvērtu it kā ciešās saites valstu starpā.

Putins aplamo tēzi par "brāļu tautām" izmanto, lai spekulētu ar to medijos un sarunās ar ārvalstu politiķiem.

Pirms pilna apjoma iebrukuma Ukrainā Putins uzrakstīja vairākus pseidovēsturiskus rakstus, kuros apgalvo, ka Ukrainu radījis Ļeņins un ka ukraiņu tauta "neeksistē". Putins dēvē Krievijas pilsoņus par "slāviem", bet Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas pilsoņus – par "vienu tautu".

Putinu nemulsina fakts, ka mūsdienu Krievija lielākoties ir kādreizējo Zelta Ordas klejotāju cilšu teritorija. Viņš arī nepiemin Holodomoru un represijas pret ukraiņiem 20.gadsimtā, kā arī ukraiņu tautas mēģinājumus izveidot no Maskavas ietekmes brīvu valsti.

Putins dēvē Krimu par "sensenu" Krievijas teritoriju, bet nepiemin Kubaņu un citas Krievijas teritorijas Ukrainas pierobežā, kas 20. gadsimta sākumā tika uzskatītas par ukraiņu zemēm.