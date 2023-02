Zelenskis atvērts apsvērt daļu no Pekinas miera piedāvājumiem

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Pekinas centienus izbeigt Krievijas iebrukumu Ukrainā vērtējot piesardzīgi, bet ir izteicis vēlmi satikt Ķīnas prezidentu Sji Dzjiņpinu, lai apspriestu Ķīnas pamiera priekšlikumus, vēsta medijs "Politico".

Piektdienas preses konferencē Kijivā Zelenskis apgalvojis, ka ir atvērts apsvērt daļu no Ķīnas piedāvātā 12 punktu miera plāna, ko Ķīnas Ārlietu ministrija publicēja 24. februārī.

NATO un Eiropas Savienība (ES) Ķīnas iniciatīvu iepriekš nokritizēja. Eiropas Komisijas (EK) prezidente Urzula fon der Leiena norādījusi: "Ķīna ir izvēlējusies, kurā pusē nostāties Ukrainas konfliktā."

Pekina vairākkārt izteikusies, ka šajā karā ir neitrāla, tomēr vienlaicīgi atgādina par savām "bezlimita" attiecībām ar Kremli. Ķīna ir atteikusies kritizēt Krievijas prezidenta Vladimira Putina iebrukumu Ukrainā, skaidro medijs.

Zelenskis apgalvojis, ka tikšanās ar Sji varētu būt noderīga abām valstīm un globālajai drošībai. "Cik es zinu, Ķīna ciena vēsturisko neatkarību. Fakts, ka Ķīna ir sākusi runāt par Ukrainu, manuprāt, ir pozitīvs. Jautājums ir, kas sekos šiem vārdiem. Jautājums ir par Ķīnas soļiem un kur tie novedīs," skaidroja prezidents.

Zelenska administrācijas vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks sestdien platformā "Twitter" Ķīnas piedāvājumus raksturojis kā "nereālus".

If you claim to be a global player, you don't offer an unrealistic plan. You don't bet on an aggressor who broke intl law and will lose the war. It's not far-sighted. As someone who plans for decades doesn't play "🇷🇺 3-day games."

China, the "window of opportunity" is not endless