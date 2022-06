Zelenskis gandarīts par Džonsona palikšanu premjera amatā

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis Lielbritānijas premjerministra Borisa Džonsona izturēto neuzticības balsojumu nosaucis par lielisku ziņu, vēsta medijs “Politico”.

Tiešsaistes konferencē Zelenskis Lielbritānijas premjerministru nosaucis par “patiesu Ukrainas draugu” un Lielbritāniju par “nozīmīgu sabiedroto” karā pret Krieviju.

“Es priecājos, ka mēs neesam zaudējuši ļoti svarīgu sabiedroto. Tās ir lieliskas ziņas,” norādīja Zelenskis.

Apvienotā Karaliste sniedz būtisku militāro atbalstu Ukrainas spēkiem. Zelenskis savā runā uzsvēra, ka Londona spēj pielāgoties un atbalstīt Ukrainu strauji mainīgajā cīņā pret agresoru.

Ukrainas Prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihails Podoļaks savā “Twitter” kontā veicis ierakstu: “Līderība vienmēr ir smaga nasta. Boriss Džonsons bija viens no pirmajiem, kas saprata Krievijas draudus un nostājās Volodimira Zelenska pusē, lai pasargātu brīvo pasauli no barbariska iebrukuma. Pasaulei ir vajadzīgi tādi līderi. Lielbritānija ir Ukrainas draugs. Britu kronis ir demokrātiskās pasaules vairogs.”

Leadership is always a heavy burden. @BorisJohnson was one of the first who realized the menace of 🇷🇺 & stood by @ZelenskyyUa to protect the free world from barbaric invasion. The world needs such leaders. The UK is a Great friend of 🇺🇦. 🇬🇧 crown is a shield of democratic world. pic.twitter.com/BGjLvy8IhH