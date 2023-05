Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ieradies vizītē Lielbritānijā, lai tiktos ar premjerministru Riši Sunaku, ziņo raidsabiedrība BBC.

Platformā "Twitter" Zelenskis paziņoja: "Šodien – Londona. Lielbritānija ir līderis, kad runa ir par mūsu gaisa un sauszemes spēju paplašināšanu. Šī sadarbība turpināsies šodien. Es tikšos ar savu draugu Riši [Sunaku]. Mēs rīkosim nopietnas klātienes sarunas."

Today – London. The UK is a leader when it comes to expanding our capabilities on the ground and in the air. This cooperation will continue today. I will meet my friend Rishi. We will conduct substantive negotiations face-to-face and in delegations.