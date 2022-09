Zelenskis: Krievija neiegūs jaunu Ukrainas teritoriju, bet pievienos sevi Donbasa katastrofai

Krievija neiegūs jaunu Ukrainas teritoriju, bet pievienos sevi Donbasā izraisītajai katastrofai, ceturtdienas vakarā uzrunā ukraiņu tautai paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Es to šodien paskaidroju Kaukāza un Sibīrijas tautām, citām Krievijas pamattautām. Bet tagad atkārtošu visiem šajā valstī: Krievija neiegūs jaunu Ukrainas teritoriju. Krievija pievienos sevi tai katastrofai, kuru tā atnesa uz okupēto mūsu valsts teritoriju. Krievija pielīdzina sevi tā sauktajām "Doņeckas tautas republikai" un "Luganskas tautas republikai", [un] galīgi piebeigs tās normāla valstiskuma institūcijas, kas Krievijā vēl ir palikušas," paziņoja Zelenskis.

"Okupants piepilda ar kapiem sagrābto Ukrainas teritoriju, un arvien vairāk kapu ir pašas Krievijas teritorijā. Okupants ierīko sagrābtajā teritorijā spīdzināšanas kambarus un piepildīs ar spīdzināšanas kambariem visu Krievijas teritoriju. Tikai tā tagad strādās Krievijas policija, Krievijas specdienesti. Likums Krievijā ir iznīcināts. Un tie, kas atnesa no Krievijas visas šīs nāves, ņirgāšanās, izvarošanas, aiznesīs tās pie sevis mājās," sacīja prezidents.

Zelenskis atzīmēja, ka krievu okupanti sagrābtajā teritorijā visur iznīcina jebkādus dzīves pamatus - ekonomiku, sociālo jomu, kultūru.

"Cena tam, ka viens cilvēks Krievijā grib turpināt šo karu, būs tā, ka visa Krievijas sabiedrība paliks bez normālas ekonomikas, bez cienīgas dzīves un bez cieņas pret jebkādām cilvēciskām vērtībām," uzsvēra Zelenskis.

"To vēl var apturēt. Bet, lai to apturētu, nāksies apturēt to vienu [cilvēku] Krievijā, kurš grib karu vairāk, nekā dzīvi. Jūsu dzīvi, Krievijas pilsoņi," piebilda Ukrainas prezidents.

Viņš aicināja Kaukāza, Sibīrijas un citas pamattautas Krievijas Federācijā cīnīties par brīvību, jo Putins neapstāsies pie pirmā mobilizācijas viļņa. Zelenskis arī paziņoja, ka Krievijas prezidenta karš pret Ukrainu beigsies ar lielu negodu Krievijai.