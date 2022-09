Zelenskis Krievijai: ne aukstums un bads, ne slāpes nav tik biedējošas kā jūsu 'draudzība'

Krievija apzināti uzbrūk Kritiskajai infrastruktūrai, lai atstātu Ukrainas cilvēkus bez gaismas un siltuma, taču Maskava Ukrainu neiebiedēs un neko nepanāks, jo ukraiņi jebkurā gadījumā izvēlas dzīvi bez Krievijas, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Pilnīgs [elektrības] atslēgums Harkivas un Doņeckas reģionos, daļējs Zaporižjas, Dņipropetrovskas un Sumu reģionos. Krievijas federācijas teroristi paliek teroristi un uzbrūk kritiskajai infrastruktūrai. Nav militāru objektu, mērķis ir atņemt cilvēkiem gaismu un siltumu," otrdienas vakarā tviterī rakstīja Zelenskis.

A total blackout in the Kharkiv & Donetsk regions, a partial one in the Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk & Sumy regions. RF terrorists remain terrorists & attack critical infrastructure. No military facilities, the goal is to deprive people of light & heat. #RussiaIsATerroristState