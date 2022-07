Zelenskis: Krievijas gāzes karš pret Eiropu ir terora paveids

Krievijas gāzes karš pret Eiropu ir terora paveids, tāpēc jādod prettrieciens, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Krievijas radītās krīzes dod sitienu visiem pasaulē un nevienam neizdosies palikt malā, kad Krievija provocē haosu pārtikas un enerģētikas tirgos vai vienkārši starptautiskajās attiecībās," sacīja Zelenskis pirmdienas vakarā ierakstītajā videouzrunā.

"Šodien mēs ieraudzījām kārtējos gāzes draudus Eiropai. Pat neskatoties uz piekāpšanos jautājumā par "Nord Stream" turbīnu, Krievija nedomā atsākt gāzes piegādes Eiropas valstīm, kā tai jādara atbilstoši līgumiem," teica Ukrainas prezidents, komentējot Krievijas valsts dabasgāzes koncerna "Gazprom" paziņojumu, ka gāzes piegāde pa "Nord Stream" tiks samazināta līdz piektdaļai cauruļvada jaudas.

Viņš uzsvēra, ka "to visu Krievija dara speciāli, lai eiropiešiem būtu ļoti sarežģīti sagatavoties ziemai".

"Un tas ir atklāts gāzes karš, kuru Krievija īsteno pret apvienoto Eiropu - tieši tā tas jāuztver. Un viņiem ir vienalga, kas būs ar cilvēkiem, kā viņi cietīs - no bada ostu bloķēšanas dēļ vai no ziemas aukstuma un nabadzības. Vai no okupācijas, Tās vienkārši ir dažādas terora formas," sacīja Zelenskis.

Viņš norādīja, ka "tāpēc ir jādod prettrieciens".

"Nevis domāt, kā atdot kaut kādu turbīnu, bet pastiprināt sankcijas. Darīt visu, lai ierobežotu Krievijas ieņēmumus ne tikai no gāzes un naftas, bet vispār no jebkāda vēl palikušā eksporta. Un maksimāli jāsarauj tirdzniecības saiknes ar Krieviju, jo katra tāda saikne Krievijai ir potenciāls līdzeklis spiediena izdarīšanai," teica Ukrainas prezidents.

"Katru mēnesi Eiropas šantāža ar gāzi tikai pastiprinās, un tas teroristiskajai valstij ir vajadzīgs tādēļ, lai pasliktinātu dzīvi katram eiropietim. Un to patiešām var uzskatīt par stimulu, lai ES sankciju astotā pakete būtu būtiski nozīmīgāka nekā nesen apstiprinātā septītā," rezumēja Zelenskis.

Jau vēstīts, ka Krievijas valsts dabasgāzes koncerns "Gazprom" pirmdien paziņoja, ka no trešdienas samazinās piegādi pa "Nord Stream" līdz piektdaļai cauruļvada jaudas, kā ieganstu minot, ka jāremontē kompresoru stacijas turbīna, bet vēl nav saņemta cita Kanādā izremontēta turbīna. Šīs turbīnas remonts tika veikts kompānijas "Siemens Energy" meitasuzņēmumā Kanādā.

Sākumā šis turbīnas nogādāšana atpakaļ kavējās Krievijai noteikto sankciju dēļ, taču 17.jūlijā Kanādas valdība atļāva izņēmumu sankciju režīmā un tūlīt pēc tam turbīna ar lidmašīnu tika aizvesta uz Vāciju. No turienes turbīna jānogādā kompresoru stacijā "Portovaja" Ļeņingradas apgabalā, taču Krievija kavējas izsniegt ievešanas dokumentus.

Jūnija vidū "Gazprom" samazināja piegādi pa "Nord Stream" līdz 40% cauruļvada jaudas, apgalvojot, ka tas tiek darīts tāpēc, ka sankciju dēļ kavējas turbīnas saņemšana no Kanādas. Vācijas amatpersonas uzsvērušas, ka šāds Krievijas lēmums pieņemts politisku, nevis tehnisku iemeslu dēļ.