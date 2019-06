Zelenskis lietuvieti Abromaviču ieceļ augstā aizsardzības rūpniecības amatā

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien iecēlis bijušo ekonomiskās attīstības un tirdzniecības ministru, lietuvieti Aivaru Abromaviču par valsts aizsardzības rūpniecības koncerna "Ukroboronprom" uzraudzības padomes locekli, liecina informācija prezidenta interneta vietnē.

Ukrainas ekonomikas ministra amatā Abromavičs sāka strādāt 2014.gadā, bet 2016.gada februārī atkāpās, norādot, ka interešu grupējumi bloķē viņa reformas.

Kā 43 gadus vecais Abromavičs trešdien sacījis ziņu aģentūrai BNS, viņš centīsies būtiski pārkārtot Ukrainas valsts aizsardzības rūpniecības koncernu, ko nav izdevies paveikt iepriekš.

"Būdams ministrs, es rosināju valsts uzņēmumu pārvaldes reformu, kas skāra daudzus uzņēmumus, un mēs sākām to īstenot. Tā diezgan sekmīgi tiek turpināta. Lai cik arī būtu žēl, iepriekšējā valdība no visas šīs reformas pilnīgi saprotamu iemeslu dēļ minēto uzņēmumu izņēma," viņš pastāstījis pa tālruni no Ukrainas.

Prezidenta vēlēšanu kampaņas laikā koncernam "Ukroboronprom" tika pievērsta uzmanība saistībā ar žurnālistu veikto izmeklēšanu par korupciju aizsardzības nozarē. Tas tika pieminēts ziņojumos par to, ka bijušā prezidenta Petro Porošenko padomnieks iedzīvojies bagātībā no kontrabandas, kad valsts varai pietuvinātas personas piegādājušas no Krievijas militāro iekārtu detaļas. "Ukroboronprom" apgalvoja, ka koncerns nav darījis neko pretlikumīgu, un minēto mediju informāciju dēvēja par manipulāciju.

Kā tikmēr uzskata Abromavičs, tieši korupcijas skandāls arī noteicis to, ka uzņēmumā līdz pat šim laikam nav veikti nopietnāki pārkārtojumi.

"Man patīk šāds izaicinājums - sakārtot faktiski vismazāk sakārtoto uzņēmumu, tādēļ tika uzteikts tāds piedāvājums, un es to labprāt pieņēmu. Mans svarīgākais uzdevums būs beidzot sākt finanšu auditu, kas jau vairākus gadus netiek veikts un tīši bremzēts. To gribu sākt un līdz gadumijai pabeigt," viņš norādījis, piebilstot, ka vēlas nomainīt uzņēmuma valdi un veikt būtiskas pārmaiņas personāla politikā, vienlaikus palīdzot tiesībsargājošajām iestādēm izmeklēt iespējamos pagātnes noziegumus uzņēmumā.

"Mans mērķis - lai gan nodokļu maksātāji, gan sabiedrība, gan Rietumu partneri izjustu uzticēšanos, ka uzņēmums tiek pārvaldīts caurskatāmi, ka tajā valda kārtība. Un, protams, mērķis ir gādāt, lai bruņotajiem spēkiem, kuri aizstāv Ukrainas suverenitāti, tiktu piegādāti kvalitatīvi ieroči, un vienlaikus iekarot jaunas pozīcijas eksporta tirgos, jo pēdējā laikā uzņēmums zināmas pozīcijas zaudējis, un tās ir jāatgūst," skaidrojis Abromavičs.

Viņš pieļāvis, ka nākotnē varētu apsvērt iespēju strādāt arī nākamajā Ukrainas valdībā, ja prezidenta Zelenska partijai izdotos izcīnīt iespēju to veidot pēc jūlijā gaidāmajām parlamenta pirmstermiņa vēlēšanām.

Bet pagaidām Ukrainā dzīvojošais lietuviešu uzņēmējs noskaņots koncentrēties uz viņam uzticētajiem pārkārtojumiem aizsardzības nozarē.

"Tas ir ļoti svarīgs koncerns - 80 000 darbinieku, 130 rūpnīcu, apgrozījums sasniedz 1,1 miljardu dolāru, un to vajadzētu vairākkārtīgi palielināt. Faktiski šis koncerns ir lielāks nekā vairākums ministriju, ļoti atbildīgs darbs, pašlaik koncentrēsimies uz to," viņš uzsvēris.

Iepriekš Abromavičs apsvēra arī iespēju atgriezties Lietuvas politikā un tika minēts kā viens no iespējamajiem "Tēvzemes savienības - Lietuvas kristīgo demokrātu" kandidātiem uz Viļņas mēra amatu, tomēr galu galā nolēma vēlēšanās nepiedalīties.