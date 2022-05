Zelenskis: Makrons rosinājis Ukrainai piekāpties, lai Putins varētu 'saglabāt seju'

Francijas prezidents Emanuels Makrons piedāvājis Ukrainai piekāpties Krievijai attiecībā uz suverenitāti, lai Krievijas prezidentam Vladimiram Putinam palīdzētu "saglabāt seju", intervijā Itālijas telekanālam "Rai 1" sacīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Raidījuma vadītājs atgādināja par Makrona sarunām un vaicāja, kāda Krievijai varētu būt izeja no radušās situācijas.

Zelenskis atbildēja: "Mums Krievijai nav jāmeklē izejas, un Makrona kungs to velti dara. Viņam ir brīnišķīga pieredze - līdz Krievija pati negribēs, līdz neuzskatīs to par nepieciešamu, tā neko nemeklēs, nekādu izeju. Viņš gribēja gūt zināmus rezultātus ar starpniecību, viņš tos neguva - nedz no mūsu puses, nedz Krievijas."

"Bet man piedāvāja zināmas lietas, kas ir saistītas ar piekāpšanos attiecībā uz mūsu suverenitāti, lai prezidentam Putinam saglabātu seju. Man šķiet, ka tas nav pārāk korekti no līderu puses. Mēs neesam gatavi kādam kaut ko saglabāt un par to zaudēt savas teritorijas," sacīja Ukrainas prezidents.

Ko tieši Makrona piedāvājis un kad viņš izteicis šādu piedāvājumu, Zelenskis neprecizēja.

Zelenskis piebilda, ka joprojām ir gatavs tikties ar Putinu, bet bez priekšnosacījumiem un ultimātiem.

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacījis, ka šāda tikšanās ir iespējama, tikai lai parakstītu dokumentus, nevis lai apspriestu kādus jautājumus.