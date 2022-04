Zelenskis mudina pieņemt Krievijas noziegumu smagumam atbilstošas sankcijas; ASV sūta jaunu 'Javelin' partiju

Sankcijām pret Krieviju jābūt samērojamām ar Krievijas karaspēka Ukrainā izdarīto kara noziegumu smagumu, savā videouzrunā paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

"Mēs gatavojam jaunu varenu sankciju paketi pret Krieviju par visu to, ko tā izdarījusi pret mūsu cilvēkiem. Šobrīd ir principiāls moments, pirmām kārtām, Rietumu līderiem. Un tas vairs neattiecas uz to, kā mūsu cilvēki novērtēs jaunās sankcijas un ko par tām teikšu es. Tas attiecas uz to, kā lēmums par sankcijām tiks novērtēts pašā Rietumu sabiedrībā," teica Zelenskis.

Ukrainas prezidents sacīja, ka pēc tā, ko pasaule ieraudzīja Bučā, sankcijām pret Krieviju ir jābūt samērojamām ar okupantu kara noziegumu smagumu.

"Ja pēc tā Krievijas bankas vēl spēs funkcionēt kā parasti (..) Ja pēc tā preču tranzīts uz Krieviju turpināsies kā parasti (..) Ja pēc tā Eiropas Savienības valstis maksās Krievijai par energoresursiem kā parasti (..) Tad dažu līderu politiskais liktenis vairs neattīstīsies kā parasti. Iesaku visiem tagad sajust, ka moments ir tiešām principiāls," atzīmēja Zelenskis.

Jau vēstīts, ka Irpiņa, Buča, Hostomeļa un viss Kijivas apgabals pirms dažām dienām tika atbrīvoti no krievu okupantiem. Atbrīvotajās pilsētās un ciemos ir konstatētas civiliedzīvotāju masu slepkavības, kuras izdarījuši okupanti.

Savukārt ASV otrdien paziņoja, ka piešķirs Ukrainai papildu militāro palīdzību 100 miljonu ASV dolāru vērtībā.

"Es esmu apstiprinājis, atbilstoši prezidenta [Džo Baidena] deleģējumam, drošības atbalsta tūlītēju piešķiršanu līdz 100 miljonu dolāru vērtībā, lai apmierinātu Ukrainas neatliekamo vajadzību pēc papildu prettanku sistēmām," paziņoja ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens.

Viņš piebilda, ka "pasaule ir šokēta un sašutusi par zvērībām, ko Krievijas spēki izdarījuši Bučā un visā Ukrainā".

Pentagona preses sekretārs Džons Kērbijs atsevišķā paziņojumā pateica, ka šis papildu finansējums tiks izmantots, "lai apmierinātu Ukrainas neatliekamo vajadzību pēc papildu prettanku raķešu sistēmām "Javelin"".

Viņš atzīmēja, ka ukraiņi ļoti efektīvi izmanto šīs sistēmas savas valsts aizsardzībai.

Pentagons 1.aprīlī bija paziņojis, ka piešķirs Ukrainai papildu militāro palīdzību 300 miljonu dolāru vērtībā.

Kērbijs sacīja, ka ASV militārā palīdzība Ukrainai kopš Krievijas tīšā un neizprovocētā iebrukuma sākuma 24.februārī ir pārsniegusi 1,7 miljardus dolāru, bet kopš Džo Baidena prezidentūras sākuma - vairāk nekā 2,4 miljardus dolāru.

Starptautiskās sankcijas jau kaitē Krievijai

Krievijas maksājumu sistēma "Mir" pēc rietumvalstu noteiktajām sankcijām nespēj atrast mikroshēmas savām kartēm un meklē tās Ķīnā, kur Covid-19 uzliesmojuma dēļ sašaurinājusies mikroshēmu ražošana, ziņoja britu aģentūra "Reuters", atsaucoties uz uzņēmuma vadību.

Nacionālās maksājumu sistēmas (NSPK) valdes loceklis Oļegs Tišakovs paziņoja, ka Krievija saskaras ar mikroshēmu deficītu, jo Āzijas ražotāji koronavīrusa pandēmijas dēļ aptur ražošanu, bet Eiropas piegādātāji ir pārtraukuši sadarbību ar Maskavu pēc sankciju noteikšanas par Krievijas karu Ukrainā.

Viņš sacīja, ka daži Ķīnas piegādātāji ir piekrituši sadarboties ar Krieviju un sertifikācijas process turpinās.

Starptautiskās maksājumu sistēmas "Visa", "Mastercard" un "American Express" martā paziņoja par aiziešanu no Krievijas tās iebrukuma Ukrainā dēļ. Rietumvalstu sankciju rezultātā Krievija arī vairs nevar nopirkt mikroshēmas no Eiropas Savienības vai ASV.

Krievijas pilsoņi ir sākuši masveidā pāriet uz sistēmu "Mir", kas sadarbībā ar "UnionPay" izlaiž kartes, kuras ļauj viņiem norēķināties internetā. Tagad sāk pietrūkt mikroshēmu šo karšu izlaidei.

Kartes "Mir" pieņem tikai dažas bankas atsevišķās ārvalstīs - Armēnijā, Baltkrievijā, Kazahstānā, Kirgizstānā, Tadžikistānā, Turcijā, Uzbekistānā un Vjetnamā.