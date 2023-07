Zelenskis: NATO neizlēmība paplašināšanās jautājumā ir drauds globālajai drošībai

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien vizītē Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā aicinājis NATO atrisināt jautājumu par Zviedrijas un Ukrainas dalību aliansē, norādot, ka neizlēmība apdraud NATO spēku un globālo drošību.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Zelenskis apmeklēja Bratislavu pirms došanās uz Turciju, kur viņam plānotas sarunas ar Turcijas prezidentu Redžepu Tajipu Erdoganu, kurš kavē Zviedrijas iestāšanos NATO.

"Es domāju, ka šajā jautājumā nav pietiekamas vienotības," preses konferencē sacīja Zelenskis.

"Tas apdraud alianses spēku. Tas ir ļoti svarīgi visas pasaules drošībai," piebilda Zelenskis. Viņš sacīja, ka Kijiva no NATO samita Viļņā sagaida "pozitīvus rezultātus vai vismaz dažus soļus ceļā uz pozitīvu iznākumu". NATO samits Viļņā notiks 11. un 12.jūlijā.

"Es uzskatu, ka no tā ir atkarīga situācija ar agresoru, ar Krieviju," viņš piebilda. "Jo Krievija paļaujas uz to, ka pasaule parādīs alianses vājumu un sašķeltību, un to nedrīkst pieļaut."

Ukrainas prezidents paziņoja, ka no samita sagaida arī militāru palīdzību. "Un ne tikai solījumus, bet arī skaidrus termiņus," viņš uzsvēra.