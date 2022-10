Zelenskis reaģē uz Maska savdabīgajiem izteikumiem Ukrainas kontekstā

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis bija spiests reaģēt uz Īlona Maska ierakstiem vietnē "Twitter", kuros viņš pauda Ukrainas pusei neizprotamus ieteikumus un vēstījumu par Krievijas iebrukumu Ukrainā, informē medijs "Politico".

Zelenskis 3.oktobrī "Twitter" profilā jautāja saviem sekotājiem "Kurš Īlons Masks jums patīk vairāk?", kam sekoja aptauja, kurā iespējas bija "tas, kurš atbalsta Ukrainu" vai "tas, kurš atbalsta Krieviju". Nenoliedzami, vairākums nobalsoja par to Īlona Maska "versiju", kura atbalsta Ukrainu.

Which @elonmusk do you like more?



Zelenska tvīts, visticamāk, bija atbilde uz Maska tvītu, kurā uzņēmējs uzrakstīja četrus ieteikuma rakstura teikumus, zem virsraksta "Ukraina-Krievijas miers".

Tie bija:



Nākamajā ierakstā Masks ļauj cilvēkiem izteikt savu viedokli par to vai Donbasas un Krimas iedzīvotājiem būtu jāizlemj par to vai viņu teritorija ir daļa no Krievijas vai Ukrainas.

Let’s try this then: the will of the people who live in the Donbas & Crimea should decide whether they’re part of Russia or Ukraine