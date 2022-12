Zelenskis sarunā ar Modi apspriedis Indijas palīdzību miera plāna īstenošanā

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis telefonsarunā ar Indijas premjerministru Narendru Modi apspriedis iespējamu Ņūdeli iesaisti Ukrainas miera plāna īstenošanā, informē medijs "Al Jazeera".

Telefonsaruna notika laikā, kad rietumvalstis ievieš jaunas sankcijas un ierobežojumus, lai mazinātu Krievijai pieejamos resursus tās karam Ukrainā, turpretī Indija tikmēr cenšas stiprināt tirdzniecības saites ar Maskavu.

Aizvadītajā mēnesī Ukrainas prezidents lūdza G20 valstu grupu pieņemt Ukrainas desmit punktu miera plānu, lai izbeigtu karu.

Zelensky presents 10-step peace plan and tells G20: “If Russia says that it supposedly wants to end this war, let it prove it with actions. Obviously it’s impossible to trust Russia’s words, and there will be no Minsk-3, which Russia would violate immediately after signing.” pic.twitter.com/FNXgtUgjJo