Zelenskis: Ukrainas armijas panākumi neaprobežojas tikai ar Limanu

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svētdien vakara videouzrunā apliecināja, ka regulārajās atskaitēs, ko viņš saņem, aizvadītajā nedēļā dominējis atbrīvoto vietu uzskaitījums un ka Ukrainas armijas panākumi neaprobežojas tikai ar Limanu vien.

"Katru dienu vismaz divas reizes no rīta un vakarā es saņemu atskaiti no mūsu karavīriem. Šajā nedēļā lielāko daļu aizņem mūsu aizsardzības operācijas ietvaros no ienaidnieka atbrīvoto apdzīvoto punktu uzskatījums."

"Medijos vislielāko ievērību izpelnījies stāsts par Doneckas apgabala Limanas atbrīvošanu. Bet mūsu karavīru panākumi neaprobežojas tikai ar Limanu vien," uzsvēra prezidents.

Kad atbrīvotajās teritorijās atgriežas Ukrainas karogs, "par Krievijas farsu ar kaut kādiem papīriņiem un kaut kādām aneksijām neviens vairs neatceras", sacīja Zelenskis.

"Atskaitot, protams, Ukrainas tiesībsargājošās struktūras. Jo katrs, kas ir saistīts ar kaut kādiem pret mūsu valsti vērstās agresijas elementiem, par to atbildēs," viņš uzsvēra.

Zelenskis arī apstiprināja, ka Hersonas apgabalā atbrīvotas vēl divas apdzīvotās vietas - Arhanheļske un Miroļubivka.