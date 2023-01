Zelenskis un Sunaks apsprieduši 'konkrētus risinājumus' Ukrainas uzvarai šogad

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien tviterī pavēstīja, ka pirmajā jaunā gada telefonsarunā ar Lielbritānijas premjerministru Riši Sunaku runājuši par "konkrētiem risinājumiem" Ukrainas uzvarai šogad.

Kā tviterī ierakstījis Zelenskis, viņš ar Sunaku vienojies "aktivizēt mūsu pūliņus, lai tuvinātu uzvaru jau šajā gadā".

"Mums tam ir konkrēti risinājumi," piebilda Ukrainas prezidents, tiesa gan, nekonkretizējot, par tieši kādiem risinājumiem ir runa.

Kā paziņoja Sunaka birojs, britu premjers sacījis Zelenskim, ka turpina strādāt pie tā, lai tuvāko nedēļu un mēnešu gaitā sniegtu papildu aprīkojumu Ukrainas uzvaras nodrošināšanai kaujas laukā.

Viņš arī solījis, ka Ukraina "var rēķināties ar palīdzību no Lielbritānijas puses ilgtermiņa perspektīvā".

Abu valstu līderi apsprieduši "pēdējo dienu šausminošos dronu triecienus Ukrainai", apliecināja Dauningstrītas oficiālais pārstāvis.

Lielbritānija ir viens no galvenajiem Ukrainas donoriem. Tā palīdz Ukrainas Bruņotajiem spēkiem, cita starpā arī ar pretgaisa aizsardzības sistēmām, daudzlādiņu reaktīvajām iekārtām, raķetēm un karavīru formām, kā arī apmāca Ukrainas karavīrus.

