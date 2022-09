Zelenskis un Trasa 'koordinējuši tālāku spiedienu' uz Krieviju

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis otrdien paziņoja, ka viņam bijusi saruna ar jauno Lielbritānijas premjerministri Lizu Trasu un viņi tajā "koordinējuši tālāku spiedienu" uz Krieviju.

Trasa, kas līdz šim bija Lielbritānijas ārlietu ministre, otrdien pārņēma premjerministra amatu no Borisa Džonsona, kurš ir bijis viens no galvenajiem Zelenska atbalstītājiem.

Zelenskis tviterī paziņoja, ka viņš ir pirmais kādas ārvalsts līderis, kas runājis ar Trasu pēc viņas apstiprināšanas jaunajā amatā, un "uzaicinājis viņu uz Ukrainu".

I became the 1st foreign leader to have a conversation with the newly elected 🇬🇧 PM @trussliz. Invited her to 🇺🇦. Thanked 🇬🇧 people for the major defense & economic aid for 🇺🇦. It's important that 🇬🇧 is ready to further strengthen it. Attention was paid to security guarantees 1/2