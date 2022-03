Zelenskis uzrunā ASV Kongresam: Vai debesu slēgšana virs Ukrainas cilvēku glābšanai ir par daudz prasīts?. Teksta tiešraide

Krievijas invāzija Ukrainā turpinās jau 21. dienu. Ukrainas premjers Deniss Šmihals paziņojis, ka kopš iebrukuma sākuma viņa valstij ir nodarīti vairāk nekā 500 miljardu dolāru lieli zaudējumi. Viņš uzstāj, ka Krievija maksās par Ukrainas infrastruktūras restaurāciju pēc kara beigām. Portāls "Delfi" piedāvā sekot visām ar konfliktu Ukrainā saistītajām aktualitātēm teksta tiešraidē.

Krievijas iebrukums Ukrainā (16.03.2021.)

https://www.delfi.lv/news/national/politics/karins-ekonomiska-sadarbiba-ar-krieviju-nebus-iespejama-valsts-gatavo-atbalsta-pasakumus.d?id=54156288

"AvtoVAZ" konveijeru iedarbinās uz pāris dienām – no 16. līdz 18. martam, lai ražošanā uz laiku atjaunotu vienkāršākos un vecākos modeļus "Lada Granta" un "Niva". Savukārt uz "Renault" platformas "B0" izstrādāto "Lada" modeļu montāžas līnija joprojām ir dīkstāvē.

Kremļa saimnieks Vladimirs Putins izteicies, ka rietumvalstis vēlas "izolēt" Krieviju, kā arī teicis, ka "Rietumu pasaules kundzības periods ir noslēdzies". Vēstījums tika izteikts pēc Volodimira Zelenska uzrunas ASV kongresā. (Sky News)

"Ar šo es izaicinu Vladimiru Putinu uz dueli, kā likme būs Ukraina," pirms divām dienām tviterī rakstīja Masks. Uz šo Maska piedāvājumu ar "SpaceX" savā ziņā konkurējošā "Roscosmos" vadītājs Dmitrijs Rogozins atbildēja ar fragmentu no Aleksandra Puškina "Pasakas par priesteri un viņa strādnieci Baldu": "Tu, velniņ, vēl esi jauns, / Konkurēt ar mani vājš; / Tā būtu tikai laika izniekošana. / Vispirms apsteidz manu brāli." https://www.delfi.lv/auto/zinas/ilons-masks-izaicina-putinu-uz-dueli-un-sanem-nievas-no-ramzana-kadirova.d?id=54156126

Krievija tikusi izraidīta no Eiropas Padomes – lielākās cilvēktiesību institūcijas, kuras dalībvalsts tā bijusi 26 gadus. Krievijas iebrukuma dēļ tika pārkāpti cilvēktiesības un starptautiskās normas, kas Eiropas Padomei esot nepieņemami. https://twitter.com/avalaina/status/1504092234198757378?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1504092234198757378%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.theguardian.com%2Fworld%2Flive%2F2022%2Fmar%2F16%2Fukraine-russia-war-latest-zelenskiy-says-peace-talks-are-more-realistic-three-eu-leaders-vow-support-on-kyiv-visit-live

https://www.delfi.lv/news/national/politics/avenam-fridmanam-mazepinam-un-tretjakam-aizliegs-atsavinat-ipasumus-latvija.d?id=54156068

Krievijas Ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs sacījis, ka Putina un Zelenska tikšanās notiks tikai tad, ja tiks panākta konkrēta vienošanās. "Šķēršļu tikšanās organizēšanai nav, taču jāsaprot, ka to nedrīkst rīkot tikai rīkošanas dēļ – tai jābūt konstruktīvai ar konkrētām norunām." (The Guardian)

https://twitter.com/MStakis/status/1504072549252186113

Zelenska uzruna ASV kongresā izpelnījās ovācijas. Gan demokrātu, gan republikāņu partiju pārstāvji esot vienisprātis par situāciju un ar aplausiem atbalstījuši Ukrainas prezidenta runu. Uzrunas laikā arī tika rādīta īsfilma, kurā salīdzināta Ukraina miera laikos un kara laikā. ASV prezidents Džo Baidens uzrunu komentēšot pēc pāris stundām. (CNN)

https://www.delfi.lv/kultura/news/screen/berlinale-neatteiksies-no-krievu-rezisoru-filmam-tomer-liegs-piedalities-festivala-krievijas-delegacijai.d?id=54156112

Krievijas politiķiem, kuri atbalsta karu, jātiek pakļautiem sankcijām, uzrunā ASV kongresā izteicās Zelenskis. Prezidents lūdzis arī ieviest lidojuma aizlieguma zonu virs Ukrainas.

"Atcerieties [2001. gada] 11. septembri, kad jūs domājat par Ukrainu," ASV kongresam sacījis Zelenskis. "Liktenis mūsu valstij tiek nolemts, mūsu cilvēku liktenis, tiks nolemts, vai ukraiņu tauta būs brīva... Krievija neuzbruka tikai mums, ne tikai mūsu zemei, ne tikai mūsu pilsētām, bet tā uzbrukusi mūsu vērtībām." (Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iesācis vēsturisko uzrunu ASV kongresam. (Sky News)

Ukrainas ziemeļu pilsētā Čerņihivā raķete trāpījusi rindā, kurā cilvēki stāvēja pēc maizes. Bojā gājuši 10 cilvēki. (CNN)

Ziņu aģentūra LETA vēsta, ka pagājušajā diennaktī Latvijā ieceļoja vēl vairāki simti Krievijas sāktā kara bēgļu no Ukrainas. To trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē pastāstīja Valsts robežsardzes priekšnieks Guntis Pujāts. Kara Ukrainā izraisītās sekas ir pašlaik lielākais robežsardzes izaicinājums, un līdz šim Latvijas ārējo robežu ir šķērsojuši 6224 Ukrainas pilsoņi. Robežsardze līdz šim ir izsniegusi neierasti lielu skaitu vīzu – vairāk nekā 1200.

Ukrainai nav nekāda "banānu republikas armija" – tā ir ļoti labi organizēta un spējīga karot, tāpēc Krievijai var paiet vēl nedēļas un pat mēneši, kamēr tā varētu gūt jūtamus panākumus savā "militārajā specoperācijā". Līdz ar to arī pamiers Ukrainai var izrādīties neizdevīgs – tas ļautu Krievijas armijai atpūsties, apgādāt karaspēku un turpināt vēl spēcīgāku ofensīvu, raidījumā "Spried ar Delfi" norādīja eksperti.

ANO brīdinājusi, ka 90% ukraiņu būs pakļauti nabadzības riskam, ja karš turpināsies. ANO ar ziņojumu nākusi klajā trešdien, 16. martā. "Attīstības ziņā tas varētu aizsviest gan valsti, gan reģionu desmitgadēm atpakaļ, atstājot sociālas un ekonomiskas rētas vairākām paaudzēm." (CNBC)

Rīgas dome aicinājusi pieteikties brīvprātīgos palīgus darbam Rīgas atbalsta centrā Kaļķu ielā 1, ko plānots atvērt nākamnedēļ. Iepriekšēja pieredze nav nepieciešama, taču vajadzīgas: 🔸 labas krievu vai ukraiņu valodas zināšanas; 🔸 iespēja strādāt no plkst. 9.00 - 18.00 kādā no divām maiņām. Lai pieteiktos, pašvaldība lūdz interesentus iepazīties ar informāciju par brīvprātīgo darbu un aizpildīt anketu. https://www.riga.lv/lv/jaunums/rigas-pasvaldiba-aicina-pieteikties-brivpratigos-darbam-rigas-atbalsta-centra-ukrainas-iedzivotajiem?fbclid=IwAR1ADThl4pPBNlWwlpkYaYXuCPtEmt4IhUuG0urvqapWOly1EURwvjzuwKM&utm_source=https%3A%2F%2Fl.facebook.com%2F

Tādēļ pat, lai atrastu uzņēmuma iespējamo saistību ar sankcionētu personu, visdrīzāk nepietiks vien ar dažādu reģistru izpēti un nāksies meklēt un analizēt dažāda veida informāciju internetā.

Papildu pretgaisa aizsardzības sistēmas esot ceļā uz Ukrainu, sacījusi ASV amatpersona.Šīs sistēmas ir padomju laika SA-8, SA-10, SA-12 un SA-14 pārvietojamās pretgaisa sistēmas. (BBC)

https://www.delfi.lv/news/national/politics/reportaza-legionaru-atceres-gajiens-riga-noritejis-bez-incidentiem.d?id=54154098

“Krievijas īstenotais agresijas karš pret Ukrainu vēl acīmredzamāku padarījis eksistenciālo apdraudējumu, ko revanšistiskais Kremļa režīms rada Baltijas valstīm,” pirms došanās uz Vašingtonu, kur ceturtdien, 17. martā plānota ASV Eiropas Drošības un sadarbības komisijas (ASV Helsinku komisija) organizētā noklausīšanās sēdē, izteicies Saeimas Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Rihards Kols (NA). “Lai gan ģeopolitiskais spiediens ir ievērojami palielinājies, Baltijas valstis starptautiskās politikas arēnā ir ieturējušas principiālu un proaktīvu nostāju,” paudis Kols, portāls "Delfi" uzzināja Saeimā. Kols, Lietuvas parlamenta Ārējo attiecību komitejas priekšsēdētāja Laima Ļucija Andrikiene un Igaunijas parlamenta Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Marko Mihkelsons Vašingtonā runās par drošības situācijas pasliktināšanos reģionā.

Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska vecākais padomnieks Mihailo Podoļaks noraida Krievijas "neitralitātes" modeli Ukrainai, kas līdzinātos Austrijai vai Zviedrijai. "Drošības modelis var būt tikai ukraiņu ar legāli apstiprinātām drošības garantijām. Nekādu citu modeļu vai variantu nav." (CNN)

Ap 400 darbinieku un pacientu esot iesprostoti Mariupoles slimnīcā, kuru ieņēmis Krievijas karaspēks."[Krievijas armija] šauj uz Ukrainas armijas pozīcijām no slimnīcas perimetra," sacījusi Ukrainas premjerministra vietniece Irina Vereščuka.Aplenktajā pilsētā, kurā dzīvo ap 400 tūkstošiem cilvēku, nav ūdens, elektrības un gāzes, turklāt situācija ir ļoti bīstama. (BBC)

"Delfi Bizness" ziņo, ka Latvijas Autotransporta direkcija vērtē Eiropas Savienības (ES) sankcijām pakļautā Krievijas informācijas tehnoloģiju (IT) kompānijas "Yandex" izpilddirektora Tigrana Hudaverdjana saistību ar Latvijā reģistrēto tīmekļvietnes un mobilās lietotnes pakalpojumu sniedzēju "Yandex.Taxi". Par to informējusi ATD pārstāve Zane Plone. Šobrīd direkcija vērtē Hudaverdjana saistību ar "Yandex.Taxi", kas darbojas ar mobilo lietotni "Yandex Go". Juridisko saistību konstatēšanas gadījumā "Yandex.Taxi" reģistrācija Latvijā tiks anulēta un mobilās aplikācijas "Yandex Go" darbība Latvijas teritorijā tiks bloķēta. Savukārt "Yandex Taxi" pārstāvji atzinuši, ka "Yandex Go" serviss Latvijā turpina darboties kā ierasts. Hudaverdjanam sankcijas esot piemērotas kā privātpersonai, tāpēc ne Krievijas "Yandex", ne kādam no tā meitasuzņēmumiem nav piemērotas sankcijas ASV, ES vai Lielbritānijā.

Japāna atsauks Krievijas "vislielākās labvēlības režīma" statusu Ukrainas iebrukuma dēļ, trešdien premjerministrs Fumio Kišida paziņojis preses konferencē.Vislielākās labvēlības režīms sniedz vienlīdzīgu pieeju visu Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstu tirgiem.Tokija arī turpināšot iesaldēt Krievijas oligarhu līdzekļus, aizliegšot noteiktu preču importu valstī, kā arī liegšot izmantot digitālo valūtu, lai apietu sankcijas. (CNN)

Turpinoties Ukrainas iedzīvotāju skaita pieaugumam, kuri kara dēļ devušies bēgļu gaitās, portāls "Delfi" piedāvā uzzināt vairāk par to, kas jāapsver, ja tiek domāts par bēgļu izmitināšanu.

Paredzams, ka Starptautiskā Tiesa trešdien, 16. martā, pieņems lēmumu Ukrainas ierosinātajā lietā pret Krieviju. Ukraina savus argumentus pamatoja ar Ženēvas konvenciju. Kijiva apsūdz Krieviju par viltus ziņojumiem, ka Ukraina it kā "īstenojot genocīdu" pret tajā dzīvojošiem krieviem, tādējādi tas "attaisnojot" Krievijas iebrukumu Ukrainā. Krievija atbildēja, ka šāds arguments ir "absurds". (BBC)

"Lielākā problēma, kas saistīta ar jaunajām sankcijām, ir patēriņa cenu kāpums," sacījis institūta pārstāvis Boriss Titovs.

Hersonas apgabala ostas pilsētā Skadovskā nolaupīts pilsētas mērs Aleksandrs Jakovļevs un viņa vietnieks Jurijs Paļuks. Šī nav pirmā reize, kad Krievijas karaspēks nolaupījis kādas pilsētas vadību. Melitopoles mērs Ivans Fedorovs arī, šķietami, ticis nolaupīts. https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1504049697601867779?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1504049697601867779%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fnews.sky.com%2Fstory%2Fukraine-russia-war-latest-news-putin-zelenskyy-peace-talks-nato-live-updates-12541713

Latvijā, kur 16. martā notika Leģionāru atceres dienas gājiens, pie Brīvības pieminekļa tika aizturēta aktīviste, kura pauda atbalstu Krievijas iebrukumam Ukrainā. https://www.delfi.lv/news/national/criminal/pie-brivibas-pieminekla-par-atbalstu-krievijas-agresijai-ukraina-aiztur-sievieti.d?id=54155210

DLRR paudusi bažas, ka var sekot rūpnīcas ar 155 gadu pieredzi iekonservēšana un slēgšana, jo šāda mēroga un specifikas rūpnīcas darbību pēc apstādināšanas tik vienkārši atjaunot nav iespējams. Šajā posmā no darba tiktu atbrīvoti visi atlikušie darbinieki, proti, vēl 300 augstas kvalifikācijas speciālistu, un uzņēmums, kam gan vēsturiski, gan šodien ir bijusi liela nozīme Latgales reģiona ekonomikas balstīšanā, izbeigtu savu darbību. Līdz ar to arī Latgale atkal spertu "soli prom no uzņemtā attīstības kursa augstas raudzes ražošanas un pakalpojumu sniegšanas sfērā", norāda rūpnīcā.

Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca (DLRR) Ukrainas kara dēļ būs spiesta atlaist vismaz 300 darbinieku, portāls “Delfi” uzzināja uzņēmumā. Kopš kara sākuma šā gada 24. februārī DLRR finansiālā situācija ir apdraudēta saistībā ar notiekošo karadarbību Ukrainas teritorijā, jo rūpnīca ir veikusi ievērojama pasūtījuma izpildi Ukrainas uzņēmumam “Metinvest Group”, par ko minētais uzņēmums politiskās situācijas dēļ nav spējīgs samaksāt 8,22 miljonus eiro.

ASV prezidents Džo Baidens plānojot paziņot par 800 miljonus ASV dolāru vērtas militārās tehnikas papildu piegādi Ukrainas drošībai. Paredzēts piešķirt prettanku raķetes, tostarp raķetes "Javelin" un "Stinger", taču detalizētāka informācija pagaidām nav pieejama.Lēmums tika pieņemts pirms Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska runas ASV kongresā trešdien, 16. martā. (BBC)

Portugāle grozīšot Pilsonības likumu, ar kuru krievu miljardierim Romānam Abramovičam piešķirta Portugāles pilsonība. Abramovičs spējis pierādīt valdībai savu piederību ebreju ģimenei, kura tikusi izdzīta no valsts spāņu un portugāļu inkvizīcijās. Grozījumi, tiesa, nebūs ar atpakaļejošu datumu. Proti, Abramovičs, visticamāk, pilsonību nezaudēs. (Sky News)

Krievijas iebrukuma Ukrainā kontekstā der atcerēties 2016. gada interviju ar Krievijas militāro ekspertu Igoru Sutjaginu, kurš tolaik skaidroja, ka Krievija ir vāja, bet šo vājumu maskē, cenšoties radīt varenības iespaidu ar propagandu, kodolieročiem un draudiem. "Es uzreiz teikšu, ka nevajag pārvērtēt Krievijas iespējas, tās, protams, ir iespaidīgas, salīdzinot ar jebkuru Baltijas valsti un absolūti pārākas, bet viņi nav trīs metrus gari. Tie ir pilnībā reāli cilvēki, kuriem ir problēmas militārajā jomā," intervijā portālam "Delfi" stāstīja eksperts. "Ja runā par visām niansēm, kas slēpjas aiz skaļiem lozungiem, tad Krievija ne tuvu nav tik varena militārā jomā, kā daudzi uzskata," viņš secināja.

Krievija redzot kompromisu, Ukrainu "demilitarizējot" līdzīgi kā Austriju. Austrijai ir sava armija, taču 1955. gada Austrijas valsts līgums un tās Konstitūcija liedz pievienoties jebkādai militārai aliansei. Ja šāds kompromiss tiktu panākts, Ukraina nevarētu pievienoties NATO, lai arī organizācija solīja 2008. gadā, ka kādu dienu Ukraina būs daļa no NATO. (Sky News)

Kopš kara sākuma no Ukrainas uz Poliju aizbēguši vairāk nekā 1,89 miljoni cilvēku, paziņojusi Polijas robežsardzes aģentūra. 94% robežu šķērsojošo ir Ukrainas pilsoņi. (BBC)

Nīderlandes Aizsardzības ministre Kaisa Olongrena paziņojusi, ka NATO dalībvalstis turpinās sūtīt ieročus uz Ukrainu, neskatoties uz Krievijas brīdinājumiem. "Ukrainai ir tiesības sevi aizstāvēt un mēs turpināsim atbalstīt." (Sky News)

Krievijas Ārējās izlūkošanas aģentūras vadītājs paziņojis, ka valsts liktenis tiks izlemts tuvāko dienu laikā. SVR vadītājs Sergejs Nariškins pasākumā Maskavā sacīja, ka Krievija "šobrīd piedzīvo patiesi vēsturisku brīdi". "Tiek izlemts Krievijas liktenis, tās nākotnes vieta pasaulē," sacīja Nariškins. (BBC)

Polijas basketbola leģenda Marčins Gortats sociālajā vietnē "Twitter" izteicis kritiku par Polijas basketbola izlases kapteiņa Mateuša Poņitkas lēmumu atgriezties VTB Vienotās līgas komandas Sanktpēterburgas "Zeņit" rindās.

Nākamās 10 dienas izšķirs karu Ukrainā, uzskata atvaļināts ASV ģenerālis Bens Hodžess. Ģenerālleitnants Hodžess norādījis, ka "krieviem ir problēmas, un viņi to zina". "Krievijas ģenerāļiem pietrūkst laika, munīcijas un spēku," viņš argumentēja. (Sky News)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iemantojis pasaules apbrīnu un cieņu.

Lu Jugangs, Ķīnas kara korespondents, ir viens no dažiem, ja ne vienīgais žurnālists, kurš dokumentē kara stāvokli Ukrainā no Krievijas puses. Tas liek apšaubīt Ķīnas nostāju par karu kā "neitrālu", kā Pekina to norāda, ņemot vērā, ka Ķīnas medijos šādas reportāžas ir reti sastopamas.

Miera sarunas starp Krieviju un Ukrainu "nav vieglas", taču pastāv "cerība uz kompromisu", sacīja Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs. "Es vados pēc mūsu sarunu dalībnieku sniegtajiem vērtējumiem," viņš saka. "Viņi saka, ka sarunas nav vieglas acīmredzamu iemeslu dēļ. Bet tomēr ir cerība panākt kompromisu," norādīja ministrs. (BBC)

Trešdien atklājušās Krievijas uzbrukuma Ukrainā patiesās ekonomiskās izmaksas, sankciju apkrautajai valstij šobrīd balansējot uz pirmā starptautiskā parādsaistību defolta robežas kopš boļševiku revolūcijas.

Polijas, Slovēnijas un Čehijas valdību delegācijas ir droši atgriezušies Polijā, paziņojis Polijas valdības pārstāvis. Triju valstu vadītāji vakar devās uz Ukrainas galvaspilsētu Kijivu, lai izrādītu savu atbalstu. Brauciens tika veikts, neskatoties uz to, ka Krievijas spēki veica gaisa triecienus pret Ukrainas galvaspilsētu. (Sky News)

Ukrainas amatpersonas paziņojušas, ka nogalinājušas ceturto Krievijas ģenerāli kopš invāzijas sākuma. Kijivas Iekšlietu ministrijas padomnieks Antons Geraščenko apgalvoja, ka Ukrainas spēki intensīvās kaujās dienvidaustrumu pilsētas Mariupoles pievārtē nogalinājuši Krievijas ģenerālmajoru Oļegu Mitjajevu, ziņo BBC. Geraščenko rakstīja, ka Mitjajevs bija 150. motorizēto strēlnieku divīzijas komandieris. Maskava nav sniegusi komentārus saistībā ar šo virsnieku. Arī mēs šobrīd nevaram apstiprināt, vai Geraščenko apgalvojumi atbilst patiesībai.

Vācijas ekskanclers Gerhards Šrēders centies būt vidutājs starp Krieviju un Ukrainu, taču neveiksmīgi.

Lielbritānijas premjerministrs Boriss Džonsons devies vizītē uz Saūda Arābiju, cenšoties nodrošināt lielāku naftas ieguvi no Tuvo Austrumu reģiona. Džonsons teicis, ka Lielbritānijai "jāatbrīvojas" no Krievijas enerģijas pēc Putina izvēles iebrukt Ukrainā. (Sky News)

Krievijā Novosibirskas domes putinistu sašutumu trešdien izraisījusi neatkarīgā deputāte Helga Pirogova, kas uz domes plenārsēdi bija ieradusies ar Ukrainas nacionālo ziedu saulespuķu vainagu galvā.

Ukrainas spēki veic pretuzbrukumus "vairākās operāciju zonās", paziņojis prezidenta Volodimira Zelenska padomnieks Mihailo Podoļaks. Sīkākas detaļas viņš nesniedza. (Sky News)

"Es nevaru prognozēt nākotni, bet tas, ko mēs zinām, ir, ka Putina ieceres neiet saskaņā ar plānu, viņš negūst tādu progresu, kā viņš cerēja, un rezultātā viņš izmanto arvien ekstrēmākus paņēmienus un ieročus," intervijā britu raidsabiedrībai BBC sacīja Apvienotās Karalistes ārlietu ministre Liza Trasa.

Krievijas militārie zaudējumi kopš invāzijas sākuma. Šie ir Ukrainas publicētie dati, un to precizitāti nevaram apstiprināt. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1503996631536091142

Polijas premjerministra vietnieks Jaroslavs Kačiņskis aicinājis izveidot NATO miera uzturēšanas misiju Ukrainā. "Es ticu, ka NATO miera uzturēšanas misija vai plašāka starptautiskā misija ir nepieciešama, kura būs spējīga aizstāvēt sevi un kura darbosies Ukrainā. Es vēlētos apelēt pie Eiropas līderu pasludinātajiem principiem, jo Ukrainai ir nepieciešama palīdzība." (CNN)

Ukrainas armija paziņojusi par 13 800 Krievijas karavīru zaudējumiem. Savukārt Ukrainas Aizsardzības ministrija ziņojumā norādījusi, ka 430 tanki, 1375 buruņumašīnas, 190 artilērijas sistēmas un 108 helikopteri tikuši iznīcināti kopš Krievijas invāzijas sākuma 24. februārī. (The Guardian)

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma Ukrainā nogalināti 103 bērni, paziņojis Ukrainas prokurors.

Premjerministrs Deniss Šmihaļs pēc tikšanās ar Polijas, Slovēnijas un Čehijas valdību sacījis, ka Krievijas agresijas dēļ Ukrainas atjaunošanai būs nepieciešams 500 miljardi ASV dolāru. "Patlaban Ukrainas zaudējumi sastāda vairāk nekā 500 miljardi ASV dolāru. Attiecīgi šī ir summa, kura būs nepieciešama, lai atjaunotu mūsu valsti. [Šo summu mēs varam iegūt] no Krievijas Fedrācijas reparācijām un no mūsu partneru līdzekļiem." https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/488895116008374/

Ja Krievijas iebrukums Ukrainā pārvērstos ilgstošā konfliktā, gandrīz 30 procenti no 44 miljoniem Austrumeiropas valsts iedzīvotāju varētu noslīdēt zem nabadzības sliekšņa, bet vēl 62 procenti varētu arī nonākt nabadzībā gada laikā, brīdinājusi Apvienoto Nāciju Organizācijas Attīstības programma (UNDP). (RFE/RL)

Lielbritānijas Aizsardzības ministrija trešdien publicējusi kārtējo ziņojumu par situāciju Ukrainā. Ziņojums vēsta, ka Krievijas karaspēkam ir grūtības pārvarēt Ukrainas apvidu, tas nespēj iegūt kontroli pār gaisa telpu, kas būtiski apgrūtina invāzijas turpināšanu, kā arī Ukrainas armijas sīvās pretestības dēļ tas cieš lielus zaudējumus. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503982627522494465

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vakar izteicās, ka Ukraina varētu atteikties no centieniem pievienoties NATO militārajai aliansei, kas ir viena no galvenajām Krievijas prasībām. Atsaucoties uz šiem komentāriem, Lielbritānijas premjers Boriss Džonsons raidorganizācijām sacīja: "Es vakar atkal runāju ar Volodimiru [Zelenski] un, protams, saprotu, ko viņš saka par NATO." "Un visi vienmēr ir teikuši — un mēs to skaidri vēstījām Putinam -, ka Ukraina nekādā gadījumā drīzumā nevarēs pievienoties NATO," atklāja Džonsons. (Sky News)

Kopš Krievijas iebrukuma sākuma Harkivā gājuši bojā vismaz 500 cilvēki, paziņojis Ukrainas ārkārtas situāciju dienests.

Ukrainas spēki apgalvo, ka atvairījuši Krievijas uzbrukumu Harkivas pilsētai. (Sky News)

Noticis uzbrukums dzīvojamajai ēkai Kijivā. Tajā ievainoti 2 cilvēki, savukārt 37 evakuēti. https://twitter.com/KyivIndependent/status/1503977545506725890

G7 valstis šodien rīkos tiešsaistes sanāksmi, lai apspriestu Krievijas rīcību Ukrainā, paziņoja Japānas finanšu ministrs Šuniči Suzuki. Suzuki neprecizēja, vai tikšanās notiks starp G7 finanšu līderiem vai citiem pārstāvjiem. (Al Jazeera)

Fotogrāfijas, kurās esot redzami iznīcināti Krievijas helikopteri Hersonas lidostā. https://twitter.com/JosephHDempsey/status/1503864619932205065

Apšaudes pret galvaspilsētu Kijivu kļuvušas sistemātiskākas un tuvojas centram. Otrdien apšaudes vērstas pret Daudzdzīvokļu ēkām, metro staciju un citiem civiliem objektiem. Tomēr augsta ranga ASV aizsardzības amatpersona sacīja, ka laikā, kad Krievijas spēki izmanto tāla darbības rādiusa raķetes, lai sasniegtu Kijivu, viņu sauszemes spēki visā valstī nav panākuši vērā ņemamu progresu ceļā uz galvaspilsētu. (Sky News)

Krievijas okupācijas karaspēka apakšvienību kaujas spēja Ukrainā ir zaudēta par 40%, teikts Ukrainas Bruņoto spēku Ģenerālštāba operatīvā ziņojumā. "Kopumā, pēc stāvokļa uz 2022.gada 15.martu, ienaidnieks zaudējis (vai nu pilnībā iznīcinātas, vai zaudēta kaujas spēja) līdz 40% apakšvienību, kas bija iesaistītas tā sauktajā "operācijā" Ukrainas teritorijā," teikts ziņojumā. (LETA)

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis trešdien uzrunās ASV Kongresa deputātus.

Pakistāna otrdienas vakarā uz Ukrainu nosūtīja divas lidmašīnas ar humāno palīdzību. Palīdzībā ietilpst teltis, segas, guļammaisi, ģeneratori, ziepes, roku mazgāšanas līdzekļi, medikamenti un konservi. (CNN)

Ukrainas Iekšlietu ministrijas padomnieks Antons Geraščenko paziņojis, ka Krievijas karakuģi ap pusnaktī izšāvuši raķetes un artilēriju pa Ukrainas jūras piekrasti netālu no Tuzlas, kas atrodas uz dienvidiem no Odesas. "Viņi izšāva milzīgu daudzumu munīcijas no liela attāluma," viņš teica. Geraščenko sacīja, ka Krievija vēlas pārbaudīt Ukrainas piekrastes aizsardzības sistēmu. Viņš arī piebilda, ka nav mēģināts izsēdināt karaspēku, kā arī neatklāja, vai kāds no šāvieniem ir sasniedzis mērķi. (Al Jazeera)

Trauksmes sirēnas šorīt bijušas dzirdamas vairākās Ukrainas pilsētās, raksta BBC.

ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens otrdien intervijā CNN prognozēja, ka brīva Ukraina pastāvēs ilgāk nekā Krievijas prezidents. "Pirmkārt, būs Ukraina, neatkarīga Ukraina, [kas pastāvēs] daudz ilgāk nekā Vladimirs Putins," izteicās Blinkens un piebilda: "Vienā vai otrā veidā Ukraina pastāvēs un Putins kaut kad vairs nebūs [pie varas]."

Krievijas iebrukums Ukrainā ietekmēs pasaules ekonomiku, palēninot izaugsmi un palielinot inflāciju, paziņojis Starptautiskais Valūtas fonds (SVF). SVF norādīja, ka iebrukums ilgtermiņā var būtiski mainīt globālās ekonomiskās kārtības formu. Līdzās cilvēku ciešanām, karš paaugstina cenas pārtikai un enerģijai, veicina inflāciju un samazina ienākumu vērtību, vienlaikus arī izjauc tirdzniecības un piegādes ķēdes Ukrainas kaimiņvalstīs, paziņoja organizācija. "Konflikts ir nopietns trieciens pasaules ekonomikai, kas kaitēs izaugsmei un paaugstinās cenas," norādīja SVF. (Sky News)

Jaunākā izlūkdienestu informācija, ar kuru dalījusies Lielbritānijas Aizsardzības ministrija. Krievija arvien vairāk cenšas ģenerēt papildu karaspēku, lai palielinātu un aizstātu savus personāla zaudējumus Ukrainā. Šo zaudējumu rezultātā, visticamāk, Krievijai ir grūtības veikt ofensīvas operācijas, saskaroties ar ilgstošo Ukrainas pretestību. Pastāvīgie militārā personāla zaudējumi arī apgrūtinās Krievijas okupētās teritorijas nodrošināšanu, ziņo Londona. Krievija pārdislocē spēkus no tik tālām vietām kā Austrumu militārais apgabals, Klusā okeāna flote un Armēnija. Tā arī arvien vairāk cenšas izmantot citus avotus, piemēram, privātos militāros uzņēmumus, Sīrijas un citus algotņus. Krievija, visticamāk, mēģinās izmantot šos spēkus, lai noturētu ieņemto teritoriju un atbrīvotu kaujas spēkus, kuri mēģinātu atjaunot iestrēgušās ofensīvās operācijas. https://twitter.com/DefenceHQ/status/1503851779175370760

ASV Senāts vienbalsīgi nobalsojis par Vladimira Putina nosodīšanu kā kara noziedznieku. Šis balsojums aicināja Hāgas Starptautisko krimināltiesu pārbaudīt Putina lēmumu iebrukt Ukrainā. Demokrātu partijas Senāta līderis Čaks Šūmers otrdien uzrunā pirms balsojuma sacīja, ka Putinam ir jāatbild par "zvērībām" Ukrainā. (BBC)

Slovākijas parlaments otrdien apstiprināja līdz 2100 NATO karavīru dislocēšanu valsts teritorijā pēc Krievijas iebrukuma Slovākijas kaimiņvalstī Ukrainā. https://www.delfi.lv/news/arzemes/slovakijas-parlaments-apstiprina-nato-speku-dislocesanu.d?id=54153678

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saka, ka miera sarunas ar Krieviju sāk "izklausīties reālistiskāk". Savukārt Ukrainas sarunvedējs Mihailo Podoljaks sacīja, ka šajās sarunās "noteikti ir iespēja kompromisam". Trešdien atsāksies Krievijas un Ukrainas pārstāvju sarunas, raksta CNN.

NATO trešdien liks saviem militārajiem komandieriem izstrādāt jaunus plānus, lai atturētu Krieviju pēc Maskavas iebrukuma Ukrainā. Šādos plānos būtu iekļauts lielāks karavīru skaits un pretraķešu aizsardzība Austrumeiropā, ziņo aģentūra "Reuters". "Mums ir jāatjauno sava militārā stāja šajā jaunajā realitātē," otrdien sacīja NATO ģenerālsekretārs Jenss Stoltenbergs. "Ministri sāks svarīgu diskusiju par konkrētiem pasākumiem mūsu drošības stiprināšanai ilgtermiņā visās jomās," viņš piebilda. (Sky News)

Lietuvas prezidents Gitans Nausēda sacījis, ka pret Krieviju ir jāievieš stingrākas starptautiskās sankcijas. Viņš britu raidsabiedrībai BBC uzsvēris, ka Krievijas uzvedība nemainīsies un Rietumu lielvarām jābūt izlēmīgākām. Prezidents argumentēja, ka Swift banku sakaru sistēma ir jāslēdz visām Krievijas bankām, nevis jāslēdz atsevišķām bankām, kā tas ir tagad. Viņš arī norādīja, ka ir jāsamazina Eiropas atkarība no Krievijas naftas un gāzes.

